SCHEDA

Titolo originale: 3-gatsu no Lion – (3月のライオン)

scritto anche “Sangatsu no Lion”

Titolo internazionale: March comes in like a lion

Genere: serie tv – seinen, sportivo, shogi, psicologico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (in corso, previsti 22)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2016 – in corso

Rete tv giapponese: NHK

Tratto: dal manga “Un marzo da leoni” di Umino Chika

Regista: Akiyuki Shinbo

Sceneggiatura: Fuyashi Tou e Akiyuki Shinbo

Character design: Nobuhiro Sugiyama

Musiche: Yukari Hashimoto

Studio di animazione: Shaft

In Italia: inedito

Streaming: in visione, gratuita e legale, sub ita sul sito VVVVID.

Titolo Streaming: March comes in like a lion

Traduzione: Andrea Prodomo

Editing: Dario Schember

Sigle:

Opening

“Answer” di BUMP OF CHICKEN

Ending

“Fighter” di BUMP OF CHICKEN

TRAMA

Rei Kiriyama è un giovane giocatore di shogi (gioco giapponese con la scacchiera), che già a 17 anni gioca come professionista. Con i soldi guadagnati dagli incontri, riesce a vivere da solo in modo indipendente.

Ma anche se è un giocatore prodigio, Rei è come isolato dal mondo. Gioca a shogi perchè gli sembra l’unica cosa che sappia fare e ci si aggrappa per disperazione, non ha più una famiglia, e non ha amici a scuola. Fuori sembra un ragazzo tranquillo e silenzioso, ma dentro è tutto un tumulto interiore, che lui stesso non riesce nè a capire nè a fermare.

Fortunatamente, le cose cambiano un po’ per lui quando incontra tre sorelle – Akari, Hina, e Momo – che pur essendo anche loro senza i genitori, sono molto vivaci, e cominceranno a invitare spesso Rei a mangiare con loro.

Molti dei problemi e turbamenti di Rei sono iniziati quando da bambino, morti i genitori, è stato adottato da un giocatore di shogi, che aveva già due figli…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kengo Kawanishi – Rei Kiriyama

Ai Kayano – Akari Kawamoto

Kana Hanazawa – Hinata Kawamoto

Misaki Kuno – Momo Kawamoto

Akio Ohtsuka – Raidō Fujimoto

Akira Ishida – Tōji Sōya

Daisuke Sakaguchi – Okuyasu Yokomizo

Hiroki Touchi – Masamune Gotō

Marina Inoue – Kyōko Kōda

Mitsuo Iwata – Yasui

Nobuhiko Okamoto – Harunobu Nikaidō

Shigeru Chiba – Sōmeiji Kawamoto

Shinichiro Miki – Kai Shimada

Subaru Kimura – Issa Matsumoto

Takahiro Sakurai – Takashi Hayashida

Tesshō Genda – Takanori Jingūji

Tomokazu Sugita – Tatsuyuki Misumi

Toru Ohkawa – Masachika Kōda

Yoshimasa Hosoya – Yūsuke Takahashi

Yūichi Nakamura – Takeshi Tsujii

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Akiyuki Shinbo presenti sul sito:

