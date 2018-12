A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Air Movie – Gekijouban Air – (劇場版AIR)

Titolo internazionale: Air: The Motion Picture

Genere: film d’animazione – drammatico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 91 minuti

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2005

Tratto: da Visual Novel

Director: Osamu Dezaki

Character design: Akemi Kobayashi

Music: Yoshikazu Suo

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

opening

“Tori no Uta” by Lia

ending

1: “Farewell Song” by Lia

2: “If Dreams Came True” by Eri Kawai

TRAMA

Yukito Kunisaki è un giovane burattinaio, in viaggio alla ricerca di una ragazza alata come raccontato nelle leggende di famiglia.

Un giorno, mentre si trova in un villaggio intento a fare il suo spettacolo, incontra una solitaria ragazza di nome Misuzu. I due presto diventano amici; ma sarà lei la ragazza che lui sta cercando?

Il film d’animazione inizia uguale come la serie tv, per poi avere differenze significative di trama. Per esempio, è molto più incentrato sulle coppie Misuzu e Yukito; e poi Kanna e Ryuuya; tralasciando alcuni personaggi secondari.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aya Hisakawa – Haruko Kamio

Hikaru Midorikawa – Yukito Kunisaki

Tomoko Kawakami – Misuzu Kamio

Chinami Nishimura – Kannabi-no-mikoto

Kikuko Inoue – Uraha

Nobutoshi Canna – Ryuya

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Air

Manga

– Air – 2 volumi

Anime

– Air – serie tv

– Air in Summer – oav

LINK inerenti alla serie

RECENSIONI

