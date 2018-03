A cura di Han

Titolo originale: Aku No Hana – (惡の華)

Traduzione letterale: I Fiori del Male

Titolo internazionale: The Flowers of Evil

Genere: serie tv – shounen, psicologico, drammatico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Luglio 2013

Tratto: dal manga “I Fiori del Male” di Shuzo Oshimi, di 11 volumi. Il cartone prende però in esame solo i primi numeri del fumetto.

Director: Hiroshi Nagahama

Series Composition: Aki Itami

Character design: Hidekazu Shimamura

Music: Hideyuki Fukasawa

Studios: Zexcs

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub BestFansubEver.

Sigle:

Opening

1: “Aku no Hana -Kasuga Takao-” by Uchujin (eps 1-3)

2: “Aku no Hana -Nakamura Sawa-” by Uchujin (eps 4-6)

3: “Aku no Hana -Saeki Nanako-” by Uchujin (eps 7-9)

4: “Aku no Hana -Gunma Ken Kiryu Shi-” by Uchujin (eps 11-13)

Ending

1: “Hana -a last flower-” by ASA-CHANG & Junray (eps 1-4, 6, 9, 11-12)

2: “Hana -a last flower- Ver.Z” by ASA-CHANG & Junray (eps 5, 10)

3: “Hana” by ASA-CHANG & Junray (ep 7)

4: “Hana -a last flower- Ver.X” by ASA-CHANG & Junray (ep 8)

Trailer



TRAMA

Takao Kasuga è un ragazzino introverso che, nonostante abbia degli amici, preferisce restare nella sua camera, a leggere libri di poesie, in particolare “I fiori del male” di Charles Baudelaire.

Un giorno, mentre è solo in classe, ruba in modo compulsivo la tuta di una compagna di cui è innamorato, Nanako Saeki. Si pente subito del gesto, ma non sa come porre rimedio, tanto più che i professori stanno facendo di tutto per trovare il colpevole.

Sfortunatamente per lui, è stato visto da un’altra compagna: Sawa Nakamura. Una ragazza inquietante e aggressiva, che ne approfitta per ricattarlo. Se non vuole che lei vada a dire al preside cosa ha fatto, Takao dovrà obbedirgli…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La serie tv arriva solo al 4 volume (di 11)

– L’anime è noto soprattutto per le sue animazioni, e per il character design completamente diverso da quello del manga da cui è tratto. Infatti lo staff ha deciso un massiccio uso del rotoscopio. Tecnica che prevede di ricalcare, animandole, le figure da una pellicola precedentemente realizzata filmando degli attori veri. Il risultato finale ha però molto diviso le opinioni dei spettatori.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shinichiroh Ueda – Takao Kasuga

Mariya Ise – Sawa Nakamura

Yōko Hikasa – Nanako Saeki

Ayako Uemura – Ai Kinoshita

Katsutoshi Matsuzaki – Masakazu Yamada

Sayuri Hara – Mayu Miyake

