SCHEDA

Titolo originale: Alexander Senki – (アレクサンダー戦記)

Titolo internazionale: Reign: The Conqueror

Genere: serie tv – azione, fantascienza, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (conclusa)

Anno di uscita in Giappone: Settembre – Dicembre 1999

Tratto: basato sul romanzo di Hiroshi Aramata, a sua volta ispirato alla figura storica di Alessandro Magno

Director: Yoshinori Kanemori

Character design: Peter Chung

Music: Ken Ishii

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Alexander – Cronache Di Guerra Di Alessandro il Grande

Anno di pubblicazione in Italia: 6 gennaio – 30 marzo 2000

Trasmissione in tv: MTV Italia

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Dynit

Reperibilità: in streaming ufficialmente in italiano grazie a VVVVID, ecco il link visione.

Sigle:

Sigla iniziale:” “Anata no Kiss wo Oshiemasho” di Yuki Koyanagi

Anime relativi:

– “Alexander: The Movie” – film d’animazione

TRAMA

Regno di Macedonia, 300 A.C. Il re Filippo II riceve la notizia che sta per nascere il suo primo figlio, il quale verrà chiamato Alessandro.

Il giovane erede al trono, crescendo, verrà a conoscenza di una profezia, nella quale viene detto che diventerà dominatore del mondo. Mosso da queste parole, nonché da un forte desiderio di ambizione, darà inizio all’impresa di conquista, per far così avverare la profezia.

DOPPIATORI

Direttore doppiaggio italiano: Cristina Boraschi

Doppiatori Italiani:

Alessandro: Sandro Acerbo

Aristotele: Dario Penne

Filippo II: Glauco Onorato

Olympiade: Serena Verdirosi

Dario III: Sergio Di Stefano

Euridice: Eleonora De Angelis

Cassandra: Pinella Dragani

Rossane: Barbara De Bortoli

Attalo: Sandro Iovino

Parmenione: Renato Mori

Antipatro: Luciano De Ambrosis

Filota: Roberto Chevalier

Clito: Stefano Mondini

Tolomeo: Massimo De Ambrosis

Efestione: Vittorio De Angelis

Demostene: Romano Malaspina

Diogene: Giorgio Lopez

Voce Narrante: Cesare Barbetti

