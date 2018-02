A cura di S.

Titolo originale: Amnesia – (アムネシア)

Titolo internazionale: Amnesia

Genere: serie tv – avventura, fantasy, mistero, reverse harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Marzo 2013

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dalla Visual Novel “Amnesia” di Idea Factory.

Director: Yoshimitsu Ohashi

Series Composition: Touko Machida

Character design: Maho Yoshikawa

Music: Yoshiaki Dewa

Studios: Brain’s Base

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tomodachi No Crew.

Sigle:

Opening

“Zoetrope” by Nagi Yanagi

Ending

“Recall” by Ray

“Shinshin no Wataridori” by Nagi Yanagi (ep 12)

TRAMA

La protagonista (di cui non si conosce il nome), si sveglia senza memoria, in un posto che non conosce. Uno spirito di nome Orion, dall’aspetto di un ragazzino, che le spiega che, a causa di un suo errore, lei non si trova più nel suo mondo di origine ma in un altro. Orion non sa quale sia il mondo a cui originariamente apparteniene la ragazza ma, per aiutarla a tornare a casa, è disposto a portarla di volta in volta in vari mondi.

Questi mondi sono versioni alternative della realtà, in cui ci sono sempre gli stessi personaggi, che di solito conservano gli stessi rapporti tra loro, e lo stesso luogo di lavoro o di studio. A parte qualche dettaglio, l’unica cosa che cambia veramente è il rapporto tra la protagonista e uno o più degli altri personaggi.

Passando da un mondo all’altro, la protagonista ricostruisce man mano frammenti del suo passato, con la speranza di ricordare la sua vera storia…

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Kaori Nazuka – Protagonista

Hiromi Igarashi – Orion

Akira Ishida – Kent

Hidenori Takahashi – Waka

Kana Akutsu – Mine

Kishō Taniyama – Ikki

Kouki Miyata – Ukyō

Satomi Moriya – Sawa

Satoshi Hino – Tōma

Seiko Yoshida – Rika

Tetsuya Kakihara – Shin

