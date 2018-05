A cura di Anne

Titolo originale: Andromeda Stories – (アンドロメダ・ストーリーズ)

Titolo internazionale: Andromeda Stories – Gemini Prophecies – Stories of Andromeda Galaxy

Genere: film d’animazione/special – azione, fantascienza, guerra, spazio

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: Agosto 1982

Tratto: dal manga omonimo, di Ryu Mitsuse (storia) e Keiko Takemiya (disegni), a sua volta ispirato da un romanzo.

Director: Masamitsu Sasaki

Script: Masaki Tsuji

Character design:

Music: Yuji Ohno

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Andromeda Galassia Perduta

Anno di pubblicazione in Italia: anni 80′

Trasmissione in tv: reti locali

Censura nella trasmissione televisiva: no

Editore italiano: Mondo Tv

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Sigle:

ending

“Eien no Ichi Byou” by Stevany

TRAMA

Nella galassia Andromeda, i regnanti Cosmoralia e Lilia hanno due gemelli, ma la nascita due due bambini assieme però viene vista come un segno di sventura, così si decide di dividerli: il maschio rimane a palazzo, mentre la femmina viene affidata ad una guerriera di nome Iru. I due crescono lontani, ma avendo in comune dei poteri paranormali.

Ma il loro mondo viene invaso da una misteriosa razza di alieni meccanici, i quali vogliono distruggere completamente la civiltà umana. Nel momento più buio della loro gente, i due gemelli Jimsa (lui) e Il (lei) si ricongiungono, e assieme affrontano la minaccia nemica.

(atttenzione: questo anime ha un finale decisamente a sorpresa!)

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Come molte serie anni ’80, i doppiatori italiani sono pochi e danno voce a più personaggi.

Massimo Còrizza – Gimsa

Susanna Fassetta – Il

Susanna Fassetta – Iru

Beatrice Margiotti – Regina Lilia

Massimo Còrizza – Re Taka

Renato Montanari – Koof, Principe Mailam

Beatrice Margiotti – Narratore

Bruno Cattaneo – Mercante

Massimo Còrizza – Taram

RECENSIONI

