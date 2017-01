A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Angel Heart – ( エンジェル・ハート)

Titolo internazionale: Angel Heart

Genere: serie tv – seinen, azione, drammatico, mistero, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 50 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre 2005 a Settembre 2006

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Tratto: dal manga “Angel Heart” di Tsukasa Hojo

Director: Toshiki Hirano

Series Composition: Sumio Uetake

Character design:Takashi Saijo (eps 1-24) Atsushi Aono (eps 11-50)

Music: Taku Iwasaki

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo UMS Fansub.

Sigle:

Opening

1: “Finally” by Sowelu (eps 2-)

2: “Lion” by Koji Tamaki (eps 25-)

3: “Battlefield of love” by Isawa Asami

Ending

1: “Dare ka ga Kimi wo Omotteru (誰かが君を想ってる)” by Skoop On Somebody

2: “Daydream Tripper” by U_WAVE (ep 13)

3: “My Destiny” by Kanon (eps 25-)

4: “kanashimi no Angel” by Itagaki Junichi (eps 41-46)

5: “Feel me” by Nakamura Keizou (eps 47-49)

6: “Dareka ga Kimi wo Omotteru (Someone is Thinking About You)” by Skoop On Somebody (ep 50)

TRAMA

“Glass Heart”, questo il nome in codice della protagonista, Shan-Li. Una vera killer che uccide su comando, al soldo di una potente organizzazione criminale.

Ma un giorno la ragazza, ormai stufa di uccidere, si suicida buttandosi dal tetto di un palazzo. Ma per sua “sfortuna”, l’organizzazione le presta soccorso e le trova un nuovo cuore e, dopo qualche anno di coma, la ragazza si risveglia.

Il cuore che ha dentro di se ora, apparteneva ad una perso a speciale, a Kaori Makimura (co-protagonista del famosissimo “City Hunter“). E ora l’ex fidanzato di Kaori, Ryo Saeba, la sta cercando…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mao Kawasaki – Shan-In “Glass Heart” Lee

Akira Kamiya – Ryo Saeba

Bin Shimada – Doc

Chihiro Suzuki – Xin Hong Liu

Kazue Ikura – Kaori Makimura

Kinryuu Arimoto – Master Li

Megumi Ogata – Yan Fanyui

Naoki Tatsuta – Hideo Mochiyama

Tesshō Genda – Umibouzu

Youko Asagami – Saeko Nogami

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Angel Heart” presente sul sito:

Altre opere di Toshiki Hirano presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!