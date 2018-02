A cura di Leonatas

SCHEDA

Titolo originale: Ao no Exorcist – o anche scritto “Ao no Futsumashi” – (青の祓魔師)

Titolo internazionale: Blue Exorcist

Genere: serie tv – shounen, avventura, combattimenti, fantasy, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile ad Ottbre 2011

Rete tv giapponese: Aniplex

Tratto: dal manga “Blue Exorcist” di Kazue Katou

Director: Tensai Okamura

Series Composition: Ryota Yamaguchi

Script: Ikuko Takahashi, Natsuko Takahashi, Ryota Yamaguchi, Shinsuke Onishi

Character design: Keigo Sasaki

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub XIII’s Fansub.

Sigle:

Opening

1: “Core Pride” by UVERworld (eps 1-12)

2: “In My World” by ROOKiEZ is PUNK’D (eps 13-25)

Ending

1: “Take Off” by 2PM (eps 1-12)

2: “Wired Life” by Meisa Kuroki (eps 13-25)

Trailer



Anime relativi:

– “Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen” serie tv, sequel

TRAMA

Rin Okimura è un ragazzo orfano di 15 anni, buono ma dall’indole violenta, cresciuto in un monastero cattolico assieme al fratello gemello Yukio.

Un giorno Yukio parte per andare a frequentare un istituto speciale, l’Accademia della Vera Croce; e Rin inizia a vedere degli strani esseri, creature malvagie che gli altri non riescono a scorgere…. e scoprirà essere niente poco di meno che demoni!

Successivamente un gruppo di bulli, a cui Rin aveva dato una lezione in precedenza, lo cercano per vendicarsi; ma uno di loro viene posseduto da un demone; Rin lo nota perché gli sputano artigli, corna, e coda; mentre gli altri presenti non si accorgono di nulla. È a quel punto che Rin, spaventato dal ragazzo posseduto gli sta per cavare gli occhi con un ferro arroventato, si arrabbia fino a scagliare lontano i suoi aggressori con un’ondata d’urto, in più il suo corpo viene circondato da fiamme blu!

Il demone quindi s’inginocchia dinanzi a lui… dicendogli che è il figlio di Satana! Rin non può credere alle proprie orecchie, ma in quel momento arriva il suo padre adottivo, ovvero il prete del monastero che ha cresciuto i gemelli, che esorcizza il ragazzo posseduto, e fa calmare Rin fino a spegnere le fiamme.

Lo porta al sicuro al monastero, dove gli spiega che lui e Yukio sono davvero figli di Satana e di una donna umana! Ma il demone Astaroth riprende il possesso del giovane bullo, e guida una piccola armata di demoni all’assalto della chiesa!

Il sacerdote consegna a Rin una spada, che risveglia completamente i suoi poteri demoniaci. Riescono così ad aver la meglio sui nemici che li hanno assaliti, ma a fine combattimento il prete muore sacrificandosi per impedire che Satana, arrivato prendendo possesso proprio del suo corpo, portasse agli inferi Rin.

Davanti alla tomba del padre adottivo, Rin decide di diventare un’esorcista, e di distruggere il suo vero padre ed i suoi servitori! Così il ragazzo si reca nell’Accademia della Vera Croce, dove già si trova il fratello Yukio, una prestigiosa scuola in cui esistono dei corsi speciali per diventare esorcisti.

Riusciranno i figli del Re dei Demoni sconfiggere proprio gli spiriti infernali che tormentano l’umanità?

Fino all’episodio 15 la trama della serie tv è uguale a quella del manga, ma poi cambia e ha un finale totalmente diverso dal fumetto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Nobuhiko Okamoto – Rin Okumura

Jun Fukuyama – Yukio Okumura

Kana Hanazawa – Shiemi Moriyama

Kazuya Nakai – Ryūji Suguro

Ayahi Takagaki – Kuro

Eri Kitamura – Izumo Kamiki

Hiroshi Kamiya – Mephisto Pheles

Keiji Fujiwara – Shirō Fujimoto

Koji Yusa – Renzō Shima

Rina Satou – Shura Kirigakure

Tetsuya Kakihara – Amaimon

Yuuki Kaji – Konekomaru Miwa

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Blue Exorcist” presente sul sito:

Altre opere di Tensai Okamura presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!