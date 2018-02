A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Arakawa Under the Bridge – (荒川アンダー ザ ブリッジ )

Titolo internazionale: Arakawa Under the Bridge

Genere: serie tv – seinen, commedia, comico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2010

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dal manga “Arakawa Under the Bridge” di Hikaru Nakamura

Director: Akiyuki Shinbo

Series Director: Yukihiro Miyamoto

Series Composition: Deko Akao

Script: Deko Akao

Character design: Nobuhiro Sugiyama

Music: Masaru Yokoyama

Studios: Shaft

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub MangaAnimeSekai.

Trailer (sottotitolato in inglese)



Sigle:

Opening

1: “Venus to Jesus” by Etsuko Yakushimaru

2: “Title Nante Jibun de Kangaenasai na” by Miyuki Sawashiro (ep 5)

Ending

“Sakasama Bridge” by Suneohair

Anime relativi:

– “Arakawa under the Bridge × Bridge” serie tv, sequel

– “Arakawa Under the Bridge” live action

TRAMA

Kou Ichinomiya, detto Riku, è un uomo d’affari di successo, con una enorme casa e molti soldi. Nino è una donna misteriosa, senza soldi e che dimora abitualmente sotto un ponte del fiume Arakawa, a Tokyo.

Un giorno Riku cade rovinosamente (e in modo comico!) nel fiume, proprio dove vive Nino, che lo salva poi dall’annegamento. Quando l’uomo chiede alla sua salvatrice cosa desidera in cambio, la ragazza gli chiede… di vivere con lei sotto il ponte!

Inizia così la vita da “senzatetto” di Riku, che scoprirà che sulle sponde dell’Arakawa vivono un sacco di persone, una più stramba e fuori di testa dell’altra!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiroshi Kamiya – Kou “Riku” Ichinomiya

Maaya Sakamoto – Nino

Chiaki Omigawa – Pasko

Chiwa Saito – Stella

Chō – Terumasa Takai

Fumihiko Tachiki – Billy

Houchu Ohtsuka – Toru “Shiro” Shirai

Miyuki Sawashiro – Maria

Rie Tanaka – Shimazaki

Rikiya Koyama – Seki Ichinomiya

Ryoko Shintani – Tetsuro

Tomokazu Sugita – Hoshi

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Arakawa Under the Bridge” presente sul sito:

Altre opere di Akiyuki Shinbo presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!