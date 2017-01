A cura di Naru

SCHEDA

Titolo originale: Asatte no Houkou. – (あさっての方向。)

Titolo internazionale: Living for the Day After Tomorrow

Genere: serie tv – shounen, drammatico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre a Dicembre 2006

Rete tv giapponese: Tokyo Broadcasting System

Tratto: dal manga “Asatte no Houkou.” di J-ta Yamada

Director: Katsushi Sakurabi

Series Composition: Seishi Minakami

Script: Seishi Minakami, Tatsuhiko Urahata

Character design: Ikuko Ito

Music: Shinkichi Mitsumune

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo UMS e Kanji Sub.

Sigle:

Opening

“Hikari no Kisetsu” di Suara

Ending

“Sweet Home Song” di Yuumao

TRAMA

Hiro è un ragazzo che dagli USA torna in Giappone per prendersi cura della sorellina Karada, rimasta sola dopo la morte dei genitori. Nel farlo ha però abbandonato la fidanzata Shoko, senza tante spiegazioni, tanto che lei lo ha poi inseguito fino in patria.

Karada e Shoko si ritrovano per caso di notte davanti a un tempio, che si dice conservi al suo interno una pietra magica, e entrambe esprimono un desiderio. Karada, che ha 12 anni, spera di diventare più adulta, per essere più indipendente. Shoko invece vorrebbe diventare di nuovo piccola, per avere le attenzioni di Hiro e non rifare alcuni errori del passato.

Per magia, le due si ritroveranno con le età scambiate…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayumi Fujimura – Karada Iokawa

Shizuka Itou – Shōko Nogami

Akeno Watanabe – Tōko Amino

Ami Koshimizu – Kotomi Shiozaki

Katsuhito Nomura – Tetsumasa Amino

Satoshi Hino – Hiro Iokawa

