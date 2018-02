A cura di Leonatas

SCHEDA

Titolo originale: Asobi ni Iku yo! – ( あそびにいくヨ!)

Titolo internazionale: Cat Planet Cuties – We’ve Come to Play: Bombshells from the Sky

Genere: serie tv – commedia, ecchi, harem, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2010

Tratto: serie di Light Novel di Okina Kamin

Director: Yoichi Ueda

Series Composition: Katsuhiko Takayama

Script: Ayumi Sekine, Katsuhiko Takayama

Character design: Motoko Watanabe, Noriko Morishima

Music: Tomoki Kikuya

Studios: AIC Plus+

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo Chokoreto Fansub.

Sigle:

Opening

“Now loading…SKY!!” by Sphere

Ending

1: “Kokoro no Madobe nite” by Kana Hanazawa (eps 1, 5, 8)

2: “Now loading…SKY!!” by Sphere (ep 2)

3: “Omoide ga Jama o Suru” by Haruka Tomatsu (eps 3, 6, 10)

4: “Happy Sunshine” by Kanae Itō (eps 4, 7, 11)

5: “Oira wa Sabishii Spaceman” by Minori Chihara (ep 9)

6: “Smile Peace” by Kanae Ito, Haruka Tomatsu and Kana Hanazawa (ep 12)

Trailer inglese



Anime relativi:

– “Asobi ni Iku yo! Oav” – special

TRAMA

Kio è un normalissimo studente liceale, che vive a Okinawa. Un giorno incontra una una ragazza, appena giunta in città, con gli occhi e la coda da gatto, di nome Eris. Lei è un’aliena del pianeta Kyatya, giunta sulla Terra per imparare il più possibile sul nostro mondo, per prepararsi al futuro primo contatto della sua gente con i terrestri.

La sua presenza, però, fa gola a vari gruppi governativi e non, che la vogliono catturare per un motivo o per l’altro. Kio allora inizierà a lottare per difenderla.

Oltre a tutti loro, però, ci sono altri alieni interessati a far sì che la razza i Gatti e gli umani non abbiano un primo contatto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mutsumi Tamura – Kio Kakazu

Haruka Tomatsu – Manami Kinjō

Kana Hanazawa – Aoi Futaba

Kanae Itō – Erisu

Aki Toyosaki – Melwin

Ayahi Takagaki – Ichika

Fumihiko Tachiki – Yūichi Miyagi

Hiromi Hirata – Maki Itokazu

Iori Nomizu – Antonia

Kikuko Inoue – Kuune

Minako Kotobuki – Chaika

Naomi Shindoh – Durel

Yui Horie – Jens

Yukiko Monden – Jack

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!