SCHEDA

Titolo originale: Asylum Session – (アジール・セッション)

Titolo internazionale: The Asylum Session

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2009

Tratto: storia originale

Director: Tact Aoki

Studios: CoMix Wave Films

In Italia: inedito

TRAMA

In un prossimo futuro, nonostante la tecnologia si sia sviluppata molto, la società giapponese è in piena stagnazione economica: la corruzione è alta, e ci sono sempre più persone allo sbando.

Hiyoko è una adolescente scappata di casa, che è andata a stare nell’Asylum: un enorme stadio, la sui area è ora piena di tende di gente povera che è andata a viverci, creando una vero e proprio quartiere. Qui la ragazza incontra Akira, il capo di una banda di ragazzi di strada.

Ma l’area dello stadio viene comprata da alcuni imprenditori, che mandano la polizia a sfollare la gente. Così i cittadini creano, per le strade, una sorta di festival chiamato “Asylum Session”, per focalizzare l’opinione pubblica sulla loro situazione e fermare i lavori.

DOPPIATORI

Aya Hirano – Hiyoko

Masakazu Nemoto – Akira

Aiko Aihashi – Myonhi

Aki Kanada – Sheena

Atsushi Kousaka – Osamu

Harî Kaneko – Jin

Hiroshi Shimozaki – Kobayashi

Kazuhiko Nishimatsu – Elder

RECENSIONI

