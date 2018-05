A cura di S.

Titolo originale: Ayakashi: Japanese Classic Horror – (怪~ayakashi~ Japanese Classic Horror)

Titolo internazionale: Ayakashi: Japanese Classic Horror – Ayakashi: Samurai Horror Tales

Genere: serie tv – horror, raccolta, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Marzo 2006

Rete tv: Fuji TV (nel contenitore “Noitamina”)

Tratto: vedi “Trama”

Director: Hidehiko Kadota (Tenshu Monogatari), Kenji Nakamura (Bakeneko), Kouzou Nagayama (Tenshu Monogatari), Tetsuo Imazawa (Yotsuya Kaidan)

Script: Chiaki J. Konaka (Yotsuya Kaidan), Michiko Yokote (Bakeneko), Yuuji Sakamoto (Tenshu Monogatari)

Character design: Hideki Ito (Yotsuya Kaidan), Takashi Hashimoto (Bakeneko), Yasuhiro Nakura (Tenshu Monogatari)

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub PTP Fansubs.

Altre edizioni: la serie è uscita in Dvd (doppiata nelle rispettive lingue) per il mercato inglese, spagnolo e francese

Sigle:

opening

“HEAT ISLAND” by Rhymester

ending

“Haru no Katami” by Chitose Hajime

Trailer



TRAMA

Una raccolta di tre racconti classici horror giapponesi.

“Yotsuya Kaidan” (Yotsuya Ghost Story) Episodi 1-4, rivisitazione di una leggenda: la storia di una moglie tradita dal marito, che cerca vendetta anche nella morte.

“Tenshu Monogatari” (Goddess of the Dark Tower) Episodi 5-8, tratto una commedia di Kyōka Izumi: la storia di un amore proibito tra una dea e un essere umano.

“Bakeneko” (Goblin Cat) Episodi 9-11, storia originale di Kenji Nakamura e Michiko Yokote: un misterioso gatto-mostro che cerca vendetta contro una famiglia. In questa storia appare un personaggio chiamato Mononoke, un farmacista errante, che sarà poi protagonista di una serie animata che porta il suo nome.

