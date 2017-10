A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Baka to Test to Shoukanjuu – (バカとテストと召喚獣)

Traduzione letterale: Stupidi, esami ed evocazioni

Titolo internazionale: Baka and Test: Summon the Beasts

Genere: serie tv – comico, fantasy, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio ad Aprile 2010

Tratto: Light Novel di Kenji Inoue

Director: Shin Oonuma

Series Composition: Katsuhiko Takayama

Script: Katsuhiko Takayama

Character design: Miwa Oshima

Music: Nijine

Studios: Silver Link.

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Perfect-area complete!” by Natsuko Aso

Ending

1: “Baka Go Home” by milktub and Baka Test All Stars [chorus; Hiro Shimono, Hitomi Harada, Kaori Mizuhashi, Emiri Katō, Tatsuhisa Suzuki, Kōki Miyata, and Tomomi Isomura] (eps 1-6, 10-13)

2: “Hare Tokidoki Egao” by Hitomi Harada, Kaori Mizuhashi, Emiri Katou and Tomomi Isomura (eps 7-9)

Anime relativi:

– “Baka to Test to Shōkanjuu Ni” serie tv, sequel

– “Baka to Test to Shoukanjuu oav” oav, special

TRAMA

All’interno dell’Accademia Fumizuki la vita scolastica degli studenti è fortemente condizionata dai loro risultati e voti. Come incentivo allo studio, gli studenti sono separati in sei classi, equipaggiate con strutture via via più scadenti (in ordine discendente, dalla A alla F) a seconda dei loro risultati al test di ingresso.

Inoltre gli studenti, supervisionati da un professore, possono evocare delle piccole creature (rappresentati miniature dello studente stesso), chiamate “Shoukanjuu”, che sono più o meno potenti a seconda del punteggio e dei voti dello studente.

Akihisa Yoshii e dei suoi amici vengono smistati nella peggiore delle classi, la F; tra essi, anche Mizuki Himeji, studentessa timida ma estremamente dotata, che però supera il test d’ingresso con il minimo del punteggio.

La storia racconta della scalata della classe F nei ranghi della scuola: attraverso delle particolari guerre organizzate tra le classi, è infatti possibile guadagnare strutture migliori, strappandole alla classe sconfitta.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiro Shimono – Akihisa Yoshii

Hitomi Harada – Mizuki Himeji

Akio Ohtsuka – Soichi Nishimura

Ayana Taketatsu – Miharu Shimizu

Emiri Katō – Hideyoshi Kinoshita

Kaori Mizuhashi – Minami Shimada

Kenjiro Tsuda – Shin Fukuhara

Kouki Miyata – Kōta “Muttsuriini” Tsuchiya

Mana Hirata – Hazuki Shimada

Takuma Ter-hima – Toshimitsu Kubo

Tatsuhisa Suzuki – Yūji Sakamoto

Tomomi Isomura – Shōko Kirishima

Yoshino Nanjō – Aiko Kudō

