Titolo originale: Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto – (幕末機関説 いろはにほへと)

Titolo internazionale: Intrigue in the Bakumatsu: Irohanihoheto

Genere: serie tv – avventura, azione, mistero, storico, samurai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre 2006 ad Aprile 2007

Rete tv giapponese: La serie è stata trasmessa sulla tv online giapponese GyaO.

Tratto: storia originale

Director: Yoshimitsu Ohashi

Series Director: Ryousuke Takahashi

Original creator: Hajime Yatate, Ryousuke Takahashi

Character design: Yūsuke Kozaki

Music: Hideyuki Fukasawa

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

TRAMA

Negli ultimi anni del periodo Bakumatsu, mentre infuria una guerra civile tra i sostenitori dell’imperatore Meiji e lo shogunato Tokugawa, il giovane mercenario Yojiro Akizuki vaga per il Giappone alla ricerca di un manufatto dotato di tremendi poteri.

Durante il suo viaggio, si alleerà con un gruppo di teatranti, ma il loro incontro non sembra essere un caso, dato che anche il loro leader pare molto interessato a ciò che Akizuki segue da molto, molto tempo…

