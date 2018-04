A cura di Mirra

Titolo originale: Binan Koukou Chikyuu Boueibu Happy Kiss! – (美男高校地球防衛部HAPPY KISS!)

Titolo internazionale: Cute High Earth Defense Club Happy Kiss!

Genere: serie tv – Commedia, Majokko, Parodia, Scolastico.

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (12 alla fine)

Anno di uscita in Giappone: 8 Aprile 2018 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo, TV Osaka and AT-X

Tratto: storia originale

Director: Shinji Takamatsu

Series Composition: Shinji Takamatsu

Original Work: Kurari Umadani

Character design: Tomoko Miyakawa

Music: yamazo

Studios: Comet

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll

Titolo nello streaming in Italia: Cute High Earth Defense Club Happy Kiss!

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

Opening

“Zettai Saikō HAPPY KISS” by Chikyū Bōei-bu HK

Ending

“Warera Kedakaki Edelstein!!” by Chikyū Bōei-bu ES

Trailer



Anime relativi:

– “Binan Koukou Chikyuu Boueibu Love!” (prequel/Spin-off)

– “Binan koukou chikyuu boueibu Love! Love!” (prequel/Spin-off)

– “Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! Love! Love!” (ova) (prequel/Spin-off)

TRAMA

E’ passato un bel po’ di tempo al Liceo Binan ed ora, il Club di Difesa della Terra ha 5 nuovi membri: Kyotaro Shuzenji, Ryoma Kirishima, Nanao Wakura, Taishi Manza e Ichiro Dougo.

Proprio come i loro predecessori, questi 5 ragazzi non fanno altro che divertirsi e andare ai bagni Kurotama, ma la loro vita sta per prendere una svolta inaspettata: mentre sono ai bagni Kurotama, dall’ acqua sbuca fuori un ragazzo vestito stranamente che dimostra non solo di essere in grado di saper usare la magia, ma anche di riuscire a trasformarsi in una Lontra!

Il ragazzo rivela di essere Karls, primo principe di Honyala Land e di essere venuto sulla terra per governarla in stile “Happy” e, senza che loro possano reagire o dire la propria opinione, dona ai ragazzi il potere di trasformarsi nei suoi Karls Knights, ossia “I Magici Cavalieri Portatori di Felicità” !

Da questo momento, i nostri nuovi eroini dovranno lottare al fianco del principe Karls, per impedire che sia suo fratello minore, il principe Furanui, a conquistare la terra ed a trasformarla in un regno di paura e di terrore; ad aiutare quest’ultimo vi sono gli Edelstein, un gruppo formato dai 3 membri del Consiglio Studentesco del Liceo Binan: Ata Ibusuki, Taiju Unazuki e Maasa Shirahone.

Come finirà questa battaglia di successione? La terra diventerà un “posto Happy” o un luogo di paura? Chi vincerà?

DOPPIATORI

Kyotaro Shuzenji: Naoyuki Shimozuru

Ryoma Kirishima: Ryouga Komata

Nanao Wakura: Ishii Takahide

Taishi Manza: Rikuya Yasuda

Ichiro Dougo: Shota Hayama

Karls: Takuya Eguchi

Ata Ibusuki : Hikaru Midorikawa

Taiju Unazuki : Kousuke Toriumi

Maasa Shirahone: Yoshitsugu Matsuoka

Furanui: Hiroki Yasumoto

