Titolo originale: Blood: The Last Vampire – (ブラッド ザ ラスト ヴァンパイア)

Titolo internazionale: Blood: The Last Vampire

Genere: film d’animazione – azione, horror, mistero, soprannaturale, vampiri

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 48 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2000

Tratto: storia originale, ma ispirata da un romanzo di Mamoru Oshii, intitolato Kemonotachi no yoru (La notte delle bestie).

Director: Hiroyuki Kitakubo

Original creator: Mamoru Oshii

Script: Kenji Kamiyama

Character design: Katsuya Terada

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Blood: The Last Vampire

Anno di pubblicazione in Italia: 2002

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Panini Video

Sigle:

Ending

“Ashita no Basho” by Yuuki Kudo

Anime relativi:

Questo film è stato capostipite di vari prodotti (manga, anime videogames, romanzi…), non sempre sono legati tra loro, con storie nuove, che però vedono sempre la lotta contro i Chirotteri.

– Blood + – serie tv, anime

– Blood+ plus – manga

– Blood+ Adagio – manga

– Blood+ Kowloon Nights – manga

– Blood-C – serie tv, anime

– Blood-C: The Last Dark – film d’animazione

– Blood: The Last Vampire – live action movie

– Blood: The Last Vampire 2002 – manga

TRAMA

A vederla, Saya sembra una ragazzina, una normale studentessa, con divisa e treccine. Ma in realtà, ha centinaia di anni, ed è l’ultimo vampiro originale rimasto, il cui compito è scofiggere dei vampiri creati artificialmente (chiamati Chirotteri), che uccide grazie alla sua katana (spada) che porta sempre con sè.

La ragazza viene mandata ad indagare nella scuola della base americana di Yokota, in Giappone, dove ci sono state delle morti sospette.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Silvana Fantini

Traduzione: Alice Valentina Massa

Dialoghi: Claudio Beccari

Doppiatore italiano – Personaggio

Cristiana Rossi – Saya

Massimiliano Lotti – Louis

Raffaele Farina – David

Silvana Fantini – Infermiera

Luca Bottale – Mama San

Marisa Della Pasqua – Sharon

Maurizio Scattorin – Preside

Natale Ciravolo – Professore e investigatore

Raffaele Fallica – Cameriere

Rosetta Salata – Prostituta

CURIOSITA’

– Si tratta del primo film di animazione a essere stato realizzato interamente in digitale.

