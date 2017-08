A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Aoi Blink – (青いブリンク)

Titolo internazionale: Blue Blink

Genere: serie tv – kodomo, avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile 1989 a Marzo 1990

Tratto: storia originale, però Tezuka si ispirò ad un classico film d’animazione russo, “Konëk-Gorbunok” (“The Humpbacked Horse”).

Director: Osamu Tezuka, Seitaro Hara

Series Composition: Osamu Tezuka, Takashi Yamada

Script: Koichi Mizuide, Megumi Sugihara, Naoko Harada, Noboru Shiroyama, Osamu Tezuka, Shigeru Yanagawa, Takashi Yamada, Yuko Nakata

Character design: Kazuhiko Utagawa, Osamu Tezuka

Music: Hiroaki Serizawa

Studios: Tezuka Productions

Titolo in Italia: Blue Blink

Trasmissione in tv: l’anime su trasmesso una sola volta da Rai Uno nel 1991 (poco dopo la tv giapponese!), all’interno della trasmissione per ragazzi “Big!”. Purtroppo però con poca cura: gli episodi venivano spezzati a metà e suddivisi in prima e seconda parte, l’orario era moltissimo variabile, le sigle a volte venivano trasmesse e volte no (erano le originali giapponesi), e non fu mai replicato

Censura nella trasmissione televisiva: no, a parte il cambio dei nomi

Edizione italiana: mai uscito in Dvd nel nostro paese (e difficile da reperire).

Sigle:

Opening

“Hitomi no Naka no Mirai” by Yoko MINAMINO

Ending

“Makenaide, Yuuki” by Shinobu Nakayama

Sigla iniziale, e primi minuti del 1° episodio (dal canale ufficiale della Tezuka Productions)



TRAMA

Brunello (“Kakeru Shiki” in originale) è un ragazzino che, durante un temporale, trova nel bosco uno strano cavallino blu. Decide di portarlo a casa per farlo vedere al padre, lo scrittore di favole Francesco (“Haruhiko Shiki”).

Arrivato a casa, scopre però che il papà è stato rapito dal Re della Notte, un personaggio creato da Francesco stesso! Anche il cavallino blu si presenta come un essere fantastico: si chiama Blink, sa parlare ed è capace di sparare fulmini, in quanto si nutre di elettricità.

Brunello entra così, con l’aiuto di Blink, nei libri del padre, per liberarlo dai suoi rapitori! Con lui, si uniranno al viaggio una principessa, due ladruncoli sciocchi, e un autista di un camper capace di passare attraverso i mondi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Si tratta dell’ultima serie del grande Osamu Tezuka, che morì durante la sua realizzazione

– Questa serie animata è quasi sconosciuta in Italia (in pochi ricordano di averla vista in tv), ma è invece famosa in altri paesi europei come classico per bambini

– Da questo anime è stato tratto un videogames, in questo video si vede tutto l’inizio del gioco.

DOPPIATORI

Purtroppo non ho trovato da nessuna parte i nomi dei doppiatori italiani. Quelli giapponesi invece sono:

Masako Nozawa – Kakeru Shiki

Saori Tsuchiya – Blink

Goro Naya – Haruhiko Shiki

Miki Itou – Princess Kirara

Ai Orikasa – Julie

Katsuya Kobayashi – Tanba

Kei Tomiyama – Henry

Kenichi Ogata – Nitch

Mari Mashiba – Spika

Satoko Yasunaga – Nana

Sho Hayami – Prince Horo

You Yoshimura – Satch

Yuriko Fuchizaki – Rakururu

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!