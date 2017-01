A cura di Anne

Titolo originale: Bokura ga Ita – (僕等がいた)

Titolo internazionale: Bokura ga ita – We Were There

Genere: serie tv – shoujo, drammatico, sentimentale, scolastico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Luglio a Dicembre 2006

Tratto: dal manga “Bokura ga Ita – Noi c’eravamo” di Yuki Obata

Director: Akitaro Daichi

Chief Director: Koichiro Sohtome

Script: Mamiko Ikeda, Mizuki Ogawa, Yuka Yamada

Character design: Nobuaki Shirai

Music: Jun Abe, Seiji Muto

Studios: Artland

In Italia: inedito

Sigle:

opening

“Kimi Dake wo…” di Mi

ending

“Aishiteru” di Mi (eps 1, 8, 10)

“Koko ni ite” di Kaori Asou (eps 2, 5, 24)

“Sunset” di Mi (eps 3, 18)

“Suki dakara” di Izumi Katou (eps 4, 6)

“Futari no Kisetsu ga” di Nozomi Sasaki (eps 7, 9, 11, 13)

“Utsukushisugite” di Izumi Katou (ep 12)

“Kimi ga iru” di Izumi Katou (ep 14)

“Merry Go Round” di Nozomi Sasaki (eps 15,16,19,22)

“Kotoba” di Izumi Katou (eps 17, 20, 21, 23, 25, 26)

TRAMA

Nanami Takahashi inizia il suo primo anno della scuola superiore senza conoscere nessuno, ma sperando di farsi molti nuovi amici. Tra le ragazze, si inizia subito a parlare di uno studente, Yano Motoharu, che alle scuole medie piaceva a molte delle sue compagne. I due sono in classe insieme ma Nanami, al contrario delle altre, inizia a prenderlo in antipatia, a causa dei suoi comportamenti scostanti.

Le cose cambiano quando viene eletta rappresentante di classe e lui vice-rappresentante. I due iniziano a conoscersi e a passare del tempo assieme, legando molto; anche se il ragazzo sembra sempre distaccato.

Ma presto cominciano a girare a scuola delle brutte voci sulla ex di Yano, morta in un incidente stradale l’estate precedente…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Nozomi Sasaki – Nanami Takahashi

Hiroshi Yazaki – Motoharu Yano

Erina Nakayama – Yuri Yamamoto

Kaori Shimizu – Mizu-chin

Takuji Kawakubo – Masafumi Takeuchi

Yuka Terasaki – Takachan

Yurin – Nana Yamamoto

