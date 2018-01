A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Bungou Stray Dogs 2 – (文豪ストレイドッグス 2)

Titolo internazionale: Bungo Stray Dogs 2

Genere: serie tv – seinen, azione, combattimenti, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso dal 05 Ottobre al 16 Dicembre 2016

Rete TV giapponese: Tokyo MX, SUN, TVQ, CTC, tvk, TVS, BS11

Tratto: dal manga “Bungou Stray Dogs” di Kafka Asagiri e Sango Harukawa

Regista: Takuya Igarashi

Sceneggiatura: Yoji Enokido

Character design: Nobuhiro Arai

Musiche: Taku Iwasaki

Studio di animazione: BONES

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Bungo Stray Dogs 2

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Reason Living” by SCREEN mode

Ending

1: “Reason Living” by SCREEN mode (ep 1)

2: “Kaze ga Fuku Machi” by Luck Life (eps 2-11)

3: “Namae wo Yobu yo” by Luck Life (ep 12)

Trailer (con sottotitoli in inglese)



Anime relativi:

– Bungou Stray Dogs OAV – oav

– Bungou Stray Dogs – serie tv, prequel

TRAMA

Seconda stagione della serie animata Bungou Stray Dogs.

La storia segue le vicende di un’agenzia formata da membri con poteri sovrannaturali. Atsushi Nakajima è stato cacciato dall’orfanotrofio cui abitava fin da piccolo perciò, non avendo posto dove andare, si unisce all’agenzia… ignaro però di avere anche lui poteri sovrannaturali.

Le vicende della seconda stagione partono nel raccontare il passato di Dazai, colui che aiutò Atsushi a trovare riparo, e a fargli scoprire e a conoscere i suoi poteri.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mamoru Miyano – Osamu Dazai

Yuuto Uemura – Atsushi Nakajima

Asami Seto – Ichiyō Higuchi

Chiaki Omigawa – Naomi Tanizaki

Hiroshi Kamiya – Ranpo Edogawa

Hiroyuki Kagura – Kenji Miyazawa

Kensho Ono – Ryūnosuke Akutagawa

Kishō Taniyama – Chūya Nakahara

Rikiya Koyama – Yukichi Fukuzawa

Sumire Morohoshi – Kyōka Izumi

Toshiyuki Toyonaga – Junichirō Tanizaki

Wataru Hatano – Motojirō Kajii

Yoshim-a Hosoya – Doppo Kunikida

Yu Shimamura – Akiko Yosano

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Bungou Stray Dogs” presente sul sito:

Altre opere di Takuya Igarashi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!