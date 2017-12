A cura di Sereghil

SCHEDA

Titolo originale: Bungou Stray Dogs – (文豪ストレイドッグス)

Titolo internazionale: Bungo Stray Dogs

Genere: serie tv – azione, combattimenti, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2016

Tratto: dal manga “Bungou Stray Dogs” di Kafka Asagiri e Sango Harukawa

Regista: Takuya Igarashi

Sceneggiatura: Yoji Enokido

Character design: Nobuhiro Arai

Musiche: Taku Iwasaki

Studio di animazione: BONES

In Italia: inedito

Reperibilità: in streaming gratuito, sottotitolato in italiano, grazie a Crunchyroll. Ecco il link visione.

Sigle:

Opening

“TRASH CANDY” di GRANRODEO

Ending

“Namae wo Yobu yo” di Luck Life

Anime relativi:

– Bungou Stray Dogs OAV – oav

– Bungou Stray Dogs 2 – serie tv

TRAMA

Atsushi Nakaji viene scacciato improvvisamente, per motivi misteriosi, dall’orfanotrofio dove viveva. Mentre vaga, mezzo morto di fame, scorge i piedi di un uomo che spuntano in verticale, dal fiume!

Si precipita a salvare il poveretto, che risulta essere l’eccentrico Osamu Dazai: l’uomo infatti ha l’hobby del suicidio.

Ad affiancare Dazai compare il serio e nevrotico Kunikida, suo partner nell’agenzia governativa di detective dai poteri soprannaturali, che affrontano casi troppo pericolosi o strani per la polizia normale.

Vestito e rifocillato, Atshushi li aiuterà nella ricerca di una tigre che è comparsa nella zona di recente. La tigre pare essere connessa ad Atsushi, ed è comparsa quando lui si è avvicinato al fiume. Cosa li legherà?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mamoru Miyano – Osamu Dazai

Yuuto Uemura – Atsushi Nakajima

Asami Seto – Ichiyō Higuchi

Chiaki Omigawa – Naomi Tanizaki

Hiroshi Kamiya – Ranpo Edogawa

Hiroyuki Kagura – Kenji Miyazawa

Kensho Ono – Ryūnosuke Akutagawa

Kishō Taniyama – Chūya Nakahara

Rikiya Koyama – Yukichi Fukuzawa

Sumire Morohoshi – Kyōka Izumi

Toshiyuki Toyonaga – Junichirō Tanizaki

Wataru Hatano – Motojirō Kajii

Yoshim-a Hosoya – Doppo Kunikida

Yu Shimamura – Akiko Yosano

