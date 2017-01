A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Sharotto – Charlotte

Titolo internazionale: Charlotte

Genere: serie tv – seinen – soprannaturale, drammatico, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Durata degli episodi: 24 minuti circa.

Anno di uscita in Giappone: ha debuttato il 4 luglio 2015 sulle reti Tokyo MX, BS11, CTC, tvk, TVS, TUT, MBS, CBC.

Tratto: storia originale.

Director: Yoshiyuki Asai

Script: Jun Maeda

Character design: Na-Ga (original character design) e Kanami Sakiguchi

Studios: P.A Works e Aniplex

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Bravely You” di Lia

Ending

1: “Yake Ochinai Tsubasa” (le ali che non si bruceranno) di Aoi Tada

2: “Rakuen Made” (verso il Paradiso) di How-Low-Hello (per gli episodi 3-4)

TRAMA

“Da quando ero piccolo mi sono sempre posto una domanda, perché io sono solo me stesso e non qualcun altro? Un vecchio filosofo diceva: ‘Io penso quindi esisto’. Ma io non penso a me, penso a qualcun altro… forse quelli che mi stanno attorno sono anch’essi parte di me.“

Inizia così, con questo monologo in una strada cittadina buia e affollata, la storia di Yuu Otosaka, un ragazzo adolescente con dei poteri particolari che lo rendono capace di diventare per cinque secondi la persona su cui si concentra, per poi ritornare nel proprio corpo che intanto cade preda di una sorta di catalessi.

Inutile dire che sfrutta questa capacità a proprio vantaggio, sia nella vita quotidiana che a scuola.

Ma non è l’unico ragazzo ad aver sviluppato dei poteri, un gruppo di ragazze e ragazzi speciali come lui si trovano all’accademia Hoshinoumi (e in seguito al fatto di essere stato scoperto da Nao Tomori, viene costretto a trasferirsi nel suddetto istituto).



SPOILER! clicca -Apri- per leggere --> Apri>

La vita di Yuu viene inoltre sconvolta dalla perdita della sua sorellina (che è capace di emettere potenti onde d’urto che posso far crollare qualsiasi cosa) che muore in un incidente (viene travolta dalle macerie di un’ala della scuola da una caduta causata involontariamente dai suoi poteri). Alchè il ragazzo rischierà di impazzire dal dolore, ma Nao lo aiuterà a ritrovare la voglia di vivere.



IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

Esistono due manga su questo anime, uno di Jun Maeda “Charlotte The 4-koma:seishun o kakenukero!” disegni di Haruka Komowata editore Ascii Media Works del 30 marzo 2015, pubblicato sulla rivista Degenki G’s comics.

E poi un manga intitolato “Charlotte” uscito a settembre 2015 (i disegni però sono di Makoto Ikezawa e Yuu Tsurusaki).

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Charlotte” presente sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!