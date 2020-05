anime – CODE GEASS: AKITO THE EXILED (Code Geass: Boukoku no Akito) – di Kazuki Akane

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Code Geass: Boukoku no Akito – Code Geass: Akito the Exiled – (コードギアス 亡国のアキト)

Titolo internazionale: Code Geass: Akito the Exiled

Genere: oav – azione, drammatico, mecha, fantascienza, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 5 oav (concluso)

Durata: ogni oav dura dai 50 ai 60 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2012 – 2016

Tratto: storia originale, spinoff della serie tv “Code Geass: Lelouch of the Rebellion“.

Director: Kazuki Akane

Character design: Takahiro Kimura

Music: Ichiko Hashimoto

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Code Geass: Akito the Exiled

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione: in visione gratuita sulla tv online VVVVID, sia in versione doppiata che sottotitolata

in visione anche sulla tv online a pagamento Netflix, sempre o doppiata o sottotitolata

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla casa editrice Dynit

Sigle:

Opening

1: “More Than Words” by Maaya Sakamoto (eps 1-3)

2: “Arco” by Maaya Sakamoto (ep 4)

Il 5 episodio è senza sigle

TRAMA

La trama degli oav è ambientata tra le due serie tv di “Code Geass: Lelouch of the Rebellion“. Ad un certo punto della storia, si capisce bene in che tempo siamo, e si scoprono anche dei retroscena su alcuni dei personaggi principali dell’opera originale (ovviamente non spoilero).

In Europa, l’Impero di Britannia ha mosso guerra contro le ultime repubbliche ancora libere. Vicini alla sconfitta, i generali di queste nazioni cominciano a mandare nelle missioni suicide i membri di una squadra composta da solo Eleven (giapponesi), ribelli contro il regno che ha sottomesso la loro nazione.

L’unica ad essere contro a questo sfruttamento è la comandate Leila Markal, una ex nobile britannica passata al nemico, le cui vicende si uniranno indissolubilmente con quelle di un soldato eleven, Akito Hyuuga, che nasconde un segreto che coinvolge anche un geass…

CURIOSITÀ

I titoli dei 5 oav sono:

01 – Il Wyvern si è posato

02 – Il Wyvern lacerato

03 – Ciò che riluce, dal cielo ricade

04 – Dai ricordi dell’odio

05 – Alle persone più care

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Miyu Irino: Akito Hyūga

Maaya Sakamoto: Leila Malcal

Satoshi Hino: Ryō Sayama

Yoshitsugu Matsuoka: Yukiya Naruse

Yōko Hikasa: Ayano Kōsaka

Masaya Matsukaze: Shin Hyūga Shaing

Mariya Ise: Jean Rowe

Takuma Terashima: Ashley Ashra

Jun Fukuyama: Julius Kingsley

Takahiro Sakurai: Suzaku Kururugi

Doppiatori italiani

Federico Viola: Akito Hyūga

Emanuela Pacotto: Leila Malcal

Roger Mantovani: Ryō Sayama

Federico Zanandrea: Yukiya Naruse

Deborah Morese: Ayano Kōsaka

Alessandro Zurla: Shin Hyūga Shaing

Ludovica De Caro Jean Rowe

Max Di Benedetto: Ashley Ashra

Massimiliano Alto: Julius Kingsley

Davide Perino: Suzaku Kururugi

OPERE RELATIVE

Anime, Serie tv

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion – opera capostipite

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2

Anime, Oav

– Code Geass: Nunnally in Wonderland

Anime, Film d’animazione

– Code Geass: Hangyaku no Lelouch – Movie – serie di 3 film d’animazione

– Code Geass: Fukkatsu no Lelouch

Manga

tutti usciti dopo le serie tv

– Code Geass: Lelouch of the Rebellion

– Code Geass – Suzaku of the Counterattack

– Code Geass – Nightmare of Nunnally

– Code Geass: Renya of Darkness

– Code Geass: Nunnally in Wonderland

– Code Geass – Oz The Reflection

