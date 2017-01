A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: D.C. Da Capo III – (~ダ・カーポIII~)

Titolo internazionale: Da Capo 3

Genere: serie tv – fantasy, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Gennaio a Marzo 2013

Tratto: da una Visual Novel di Circus

Director: Ken’ichi Ishikura

Series Composition: Ken’ichi Ishikura

Character design: Natsuki Tanihara, Yuki Takano

Music: Ryosuke Nakanishi

Studios: Kazami Gakuen Koushiki Douga-bu

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Sakura Happy Innovation” di Emi Nitta, Ui Miyazaki, Mikoi Sasaki, Chiyo Ousaki, and Erika Kaiho

Ending

1: “Aitai yo” di Yozuca* (eps 01, 10-13)

2: “Meguru” di CooRie (eps 02-05, 07-09)

3: “REFLECTION” di Emi Nitta (ep 06)

Anime relativi:

Serie tv:

– Da Capo – serie tv, prequel

– Da Capo Second Season – serie tv, prequel

– Da Capo II – serie tv, prequel

– Da Capo II Second Season – serie tv, prequel

TRAMA

La terza stagione di “Da Capo” presenta dei nuovi protagonisti, ed è ambientato circa venti anni dopo gli eventi di Da Capo II.

L’isola di Hatsunejima era famosa per i suoi ciliegi sempre in fiore tutto l’anno, ma da tempo oramai sono tornati alberi normali, fiorendo solo in primavera. Un inverno però, misteriosamente, tutti gli alberi di ciliegio del luogo sbocciano, con bellissimi fiori.

Inoltre, a tutti i membri del club di giornalismo dell’Accademia Kazami, arriva sul cellulare una mail, datata 1951, da un mittente misterioso.

Il club, composto dal protagonista Kiyotaka Yoshino più cinque ragazze, decide di indagare…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuuki Ono – Kiyotaka Yoshino

Chiyo Ousaki – Sara Rukawa

Emi Nitta – Ricca Morizono

Erika Kaiho – Aoi Hinomoto

Mikoi Sasaki – Himeno Katsuragi

Ui Miyazaki – Charles Yoshino

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Da Capo” presente sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!