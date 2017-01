A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: D.C.I.F. Da Capo If – (DCIF ~ダ·カーポイフ~)

Titolo internazionale: Da Capo If

Genere: oav – fantasy, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 oav (concluso) di 25 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2008

Tratto: da una Visual Novel di Circus

Director: Nagisa Miyazaki

Character design: Shinobu Tagashira

Music: Hikaru Nanase

Studios: Zexcs

In Italia: inedito

Sigle:

Anime relativi:

– Da Capo – serie tv, storia alternativa

– Da Capo Second Season – serie tv, storia alternativa

TRAMA

I due Oav di “Da Capo If” sono una storia parallela, che rivede il finale della prima serie tv.

In questa linea temporale, la protagonista è Kotori Shirakawa, che è innamorata di Junichi, e stavolta lui sembra ricambiare…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yui Horie – Kotori Shirakawa

Yuuki Tai – Junichi Asakura

