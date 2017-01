A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: D.C. Da Capo II – (DCII ~ダ·カーポII ~)

Titolo internazionale: Da Capo 2

Genere: serie tv – fantasy, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre a Dicembre 2007

Tratto: da una Visual Novel di Circus

Director: Hideki Okamoto

Series Composition: Chihare Ameno

Character design: Noriko Shimazawa

Music: Ryosuke Nakanishi

Studios: feel.

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Sakura Happy Innovation” di Emi Nitta, Ui Miyazaki, Mikoi Sasaki, Chiyo Ousaki, and Erika Kaiho

Ending

1: “Aitai yo” di Yozuca* (eps 01, 10-13)

2: “Meguru” di CooRie (eps 02-05, 07-09)

3: “REFLECTION” di Emi Nitta (ep 06)

Anime relativi:

Serie tv:

– Da Capo – serie tv, prequel

– Da Capo Second Season – serie tv, prequel

– Da Capo II Second Season – serie tv, sequel

– Da Capo III – serie tv, sequel

TRAMA

“Da Capo II” è ambientato circa cinquanta anni dopo “Da Capo Second Seanson” [si rischia molto la confusione con i titoli simili!]

Yoshiyuki Sakurai è un giovane studente dell’Accademia Kanzai, che ha come vicine di casa le sorelle Yume e Otome Asakura. Le due sono anche le nipoti di Junichi e della ragazza che ha sposato a fine della precedente serie (ovviamente, no spoiler!).

Sakurai nasconde però un incredibile segreto, legato agli alberi di ciliegio dell’isola….

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shintarō Asanuma – Yoshiyuki Sakurai

Ayahi Takagaki – Otome Asakura

Yui Horie – Yume Asakura

Minori Chihara – Nanaka Shirakawa

Sayaka Aoki – Minatsu Amakase

Tae Okajima – Anzu Yukimura

Yoshino Nanjō – Koko Tsukishima

