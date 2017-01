A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: D.C.II S.S.: Da Capo II Second Season – (D.C.II S.S. ~ダ・カーポII セカンドシーズン~)

Titolo internazionale: Da Capo 2: second season

Genere: serie tv – fantasy, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Giugno 2008

Tratto: da una Visual Novel di Circus

Director: Hideki Okamoto

Series Composition: Chihare Ameno

Character design: Noriko Shimazawa

Music: Ryosuke Nakanishi

Studios: feel.

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Sakura Amaneku Sekai” di yozuca*

Ending

1 “Bokutachi no Yukue” di CooRie (eps 1-12)

2 “Ameagari kimi no moto he” di CooRie (ep 13)

Anime relativi:

Serie tv:

– Da Capo – serie tv, prequel

– Da Capo Second Season – serie tv, prequel

– Da Capo II – serie tv, prequel

– Da Capo III – serie tv, sequel

TRAMA

ATTENZIONE LEGGERI SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE!

Dopo il finale della precedente serie, Yoshiyuki Sakurai può finalmente tirare un sospiro di sollievo, e godersi più la vita scolastica, assieme alle sorelle Yume e Otome Asakura.

Ma improvvisamente nell’isola capitano dei piccoli incidenti, che spingono i tre ad indagare. Inoltre le due ragazze sono entrambe invaghite di Sakurai, chi sarà la prescelta?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shintarō Asanuma – Yoshiyuki Sakurai

Ayahi Takagaki – Otome Asakura

Minori Chihara – Nanaka Shirakawa

Tae Okajima – Anzu Yukimura

Yoshino Nanjō – Koko Tsukishima

Yui Horie – Yume Asakura

Yuu Asakawa – Maika Mizukoshi

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Da Capo” presente sul sito:

Altre opere di Hideki Okamoto presenti sul sito:

Nana to Kaoru oav, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!