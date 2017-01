A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: D.C. Da Capo – (D.C.~ダ・カーポ~)

Titolo internazionale: Da Capo

Genere: serie tv – fantasy, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Luglio a Dicembre 2003

Tratto: da una Visual Novel di Circus

Director: Nagisa Miyazaki

Character design: Shinobu Tagashira

Music: Hikaru Nanase, Yuugo Kanno

Studios: feel., Zexcs

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “Sakura saku mirai koiyume” by Yozuca (eps 1-25)

2: “Sonzai” by CooRie (ep 26)

Ending

1: “Mirai he no Melody” by CooRie (eps 2-7,9-14,16-20)

2: “Utamaru Ekaki Uta” by Haruko Momoi (eps 8,15)

3: “Sonzai” by CooRie (eps 21-25)

4: “Sakura saku mirai koiyume” by Yozuca (eps 1,26)

Anime relativi

Serie tv:

– Da Capo Second Season – serie tv, sequel

– Da Capo II – serie tv, sequel

– Da Capo II Second Season – serie tv, sequel

– Da Capo III – serie tv, sequel

Oav:

– Da Capo If – oav, storia alternativa

TRAMA

La storia si svolge in un’isola fittizia del Giappone, Hatsunejima, dove i ciliegi restano fioriti per tutto l’anno.

Junichi Asakura è una ragazzo che ha il potere di entrare in contatto con i sogni delle altre persone mentre dorme, inoltre è stato anche istruito nell’uso della magia dalla sua defunta nonna.

Una notte, Junichi entra in contatto con una sua amica di infanzia, che non vede da molti anni. E il giorno dopo scopre che lei, Yoshino Sakura, si è appena trasferita nella sua scuola, l’Accademia Kazami.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuuki Tai as Junichi Asakura

Sakura Nogawa – Nemu Asakura

Yukari Tamura – Sakura Yoshino

Akemi Kanda – Miharu Amakase

Daisuke Kishio – Suginami

Halko Momoi – Utamaru

Kanako Hattori – Tomo-chan

Miyu Matsuki – Yoriko Sagisawa

Naoko Matsui – Koyomi Shirakawa

Ryoko Shiraishi – Mi-kun

Yui Horie – Kotori Shirakawa

Yui Itsuki – Moe Mizukoshi

Yuki Matsuoka – Mako Mizukoshi

