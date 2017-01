A cura di Hen

Titolo originale: D.C.S.S. Da Capo Second Season – (D.C.S.S. ~ダ・カーポ セカンドシーズン~)

Titolo internazionale: Da Capo Second Season

Genere: serie tv – fantasy, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Luglio a Dicembre 2005

Tratto: da una Visual Novel di Circus

Director: Munenori Nawa

Series Composition: Katsumi Hasegawa

Character design: Yuka Takashina

Music: Hikaru Nanase

Studios: feel.

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Sakurairo no Kisetsu” di yozuca

Ending

1: “Akatsuki ni Saku Uta” di CooRie (eps 1-23,26)

2: “Kioku Raburetaa” di CooRie (eps 24-25)

Anime relativi:

Serie tv:

– Da Capo – serie tv, prequel

– Da Capo II – serie tv, sequel

– Da Capo II Second Season – serie tv, sequel

– Da Capo III – serie tv, sequel

Oav:

– Da Capo If – oav, storia alternativa

TRAMA

ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA SERIE!

L’isola di Hatsunejima era famosa per i suoi ciliegi, perennemente in fiore. Ma, misteriosamente, il posto ha perso questa prerogativa, ed i suoi ciliegi sono diventati normali, fiorendo solo in primavera.

Nemu è partita per frequentare un corso da infermiera, ed anche Sakura è tornata negli Stati Uniti. Junichi Asakura frequenta ora l’ultimo anno all’Accademia Kazami, ed è circondato da molti amici, vecchi e nuovi, che l’aiutano ad andare avanti.

In un giorno burrascoso d’estate, una ragazza di nome Aisia arriva a casa di Junichi. Sta cercando la nonna del ragazzo, perchè vuole che gli insegni la magia. Quando scopre che la signora è morta, chiede a Junichi di farle da maestro….

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuuki Tai – Junichi Asakura

Sakura Nogawa – Nemu Asakura

Ui Miyazaki – Aisia

Yui Horie – Kotori Shirakawa

Yukari Tamura – Sakura Yoshino

Akemi Kanda – Miharu Amakase

Daisuke Kishio – Suginami

Emiko Hagiwara – Alice Tsukishiro

Masumi Asano – Nanako Saitama

Miyuki Sawashiro – Kanae Kudou

Nami Kurokawa – Tamaki Konomiya

Yui Itsuki – Moe Mizukoshi

Yuki Matsuoka – Mako Mizukoshi

