SCHEDA

Titolo originale: DearS – (ディアーズ)

Titolo internazionale: DearS

Genere: serie tv – shounen, commedia, ecchi, fantascienza, harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Luglio a Settembre 2004

Rete tv giapponese: Chiba Television, Sun TV

Tratto: dal manga “DearS” di Peach-Pit

Director: Iku Suzuki

Series Composition: Takao Yoshioka

Script: Takao Yoshioka

Character design: Shinji Ochi

Music: Tomoki Hasegawa

Studios: Daume

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo MTF fansub.

Sigle:

TRAMA

La storia si svolge in Giappone ai giorni nostri dove, per caso, una navicella aliena precipita, a causa di un guasto. Incapaci di far ritorno sul loro pianeta, gli alieni chiedono ospitalità alla Terra. Nel breve arco di un anno, integrano quasi perfettamente nella società, anche perchè sono del tutto simili agli esseri umani.

Tutti li adorano, e vengono chiamati “DearS”. Per favorire il loro inserimento, trascorrono dei periodi di soggiorno presso delle famiglie, e frequentano la scuola come un qualsiasi altro studente.

Takeya, studente delle superiori, ha sempre odiato gli alieni e, di conseguenza, odia pure i DearS, convinto che in realtà abbiano un piano segreto per invadere la Terra. Ma una sera, si ritrova in casa sua proprio una bellissima aliena che vivrà con lui…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kishō Taniyama – Takeya Ikuhara

Ai Shimizu – Ren

Mai Nakahara – Miu

Chiwa Saito – Neneko Izumi

Hiroaki Hirata – Xaki

Junichi Suwabe – Hirofumi Nonaka

Kappei Yamaguchi – Hikoro Oikawa

Kikuko Inoue – Mitsuka Yoshimine-sensei

Mariko Suzuki – Harumi Ikuhara

Megumi Toyoguchi – Ruvi

Miyuki Sawashiro – Khi

Ryoko Shintani – Natsuki Ikuhara

Yukari Tamura – Nia

LINK inerenti alla serie

COMMENTI

