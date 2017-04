A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Death Parade – (デス・パレード)

Titolo internazionale: Death Parade

Genere: serie tv – Drammatico, Mistero, Psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (completa)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Marzo 2015

Rete tv giapponese: NTV, SUN, BS Nittele, AT-X

Tratto: storia originale

Director: Yuzuru Tachikawa

Character design: Shinichi Kurita

Music: Yuuki Hayashi

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Death Parade

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione in tv: no

Reperibilità: VVVVID (sottotitolata e doppiata), ecco il link visione.

Edizione italiana: Dynit (Dvd e Bluray)

Sigle:

Opening

“Flyers” by BRADIO

Ending

“Last Theater” by NoisyCell

Anime relativi:

– “Death Billiards” movie

TRAMA

Dopo la morte, per l’uomo viene deciso se andrà all’inferno o al paradiso. Tuttavia, per alcuni viene fatta un eccezione: quando due persone muoiono contemporaneamente, questi vanno al Quindecim, un luogo in cui vengono giudicati per capire chi mandare all’inferno e al paradiso.

Il Quindecim è un bar gestito da un inespressivo cameriere, e una ragazza aiutante.

I malcapitati devono partecipare ad un gioco, scommettendo la propria vita, senza essere consapevoli di averla già persa. Durante il gioco, il barman, nei panni del giudice, emana il verdetto decidendo se far reincarnare l’anima del defunto o spedirla nell’oblio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Decim – Tomoaki Maeno – Alberto Bognanni

Chiyuki – Asami Seto – Emanuela Damasio

Nona – Rumi Ōkubo – Barbara Pitotti

Ginti – Yoshimasa Hosoya – Enrico Chirico

Oculus – Tesshō Genda – Dario Oppido

Takashi – Kazuya Nakai – Sergio Lucchetti

Mai Takada – Mao Ichimichi – Ludovica Bebi

Misaki Tachibana -Yuriko Yamaguchi – Paola Majano

Yōsuke Tateishi – Masakazu Morita – Gianluca Crisafi

Mayu Arita – Atsumi Tanezaki – Eleonora Reti

Harada – Mamoru Miyano – Alessandro Campaiola

Clavis – Kōki Uchiyama – Daniele Raffaeli

Quin – Ryōko Shiraishi – Roberta De Roberto

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Death Parade” presente sul sito:

Altre opere di Yuzuru Tachikawa presenti sul sito:

Mob Psycho 100 serie tv, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!