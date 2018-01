A cura di Hiei

SCHEDA

Titolo originale: Devilman Crybaby

Titolo internazionale: Devilman Crybaby

Genere: serie web (ona) – shounen, azione, horror, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto (e non facilmente impressionabile)

Numero episodi: 10 (concluso)

Durata episodio: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 5 gennaio 2018

Piattaforma: Netflix

Tratto: dal manga “Devilman” di Go Nagai

Director: Masaaki Yuasa

Series Composition:

Script: Ichiro Okouchi

Character design: Ayumi Kurashima, Kiyotaka Oshiyama

Music: Kensuke Ushio

Studios: Science SARU

Titolo in Italia: Devilman Crybaby

Anno di pubblicazione in Italia: 05 Gennaio 2018

Reperibilità: la serie è disponibile, doppiata in italiano, sulla piattaforma online Netflix (a pagamento)

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non si sa se uscirà anche in Dvd in futuro

Sigle:

Opening

“MAN HUMAN (DEVILMAN crybaby Ver.)” by Denki Groove

Ending

“Konya Dake” by Takkyū to Tabibito

Trailer italiano



TRAMA

Il giovane Akira Fudo viene avvicinato dal suo amico d’infanzia Ryo Asuka, che gli rivela una verità sconvolgente: i demoni esistono realmente, vivevano in tempi antichi sul nostro pianeta e adesso stanno per ritornare, fondendosi con esseri umani per prenderne il controllo.

Ryo conduce Akira in un sabba infernale, poiché solo un puro di cuore come lui potrebbe avere possibilità di farsi impossessare da un demone, guadagnando la sua forza mantenendo però il cuore e la mentalità umana, in grado di fronteggiare la minaccia che incombe sul genere umano.

“Devilman Crybaby” è un rifacimento in chiave moderna del manga di Devilman, un ammodernamento che però non intacca i punti chiave della trama originale, pur cambiando qualche elemento.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

Curiosità: il mondo in cui si ambienta Devilman Crybaby è un mondo dove esiste l’anime di Devilman anni ’70, di cui ci sono diversi omaggi durante la serie, da remix del theme dell’anime a flashback in cui in tv veniva data la serie a suonerie, come anche il sangue dei demoni che è di colore giallo.

DOPPIATORI

Edizione italiana

Direttore del Doppiaggio: Pino Pirovano

Doppiatore italiano – Personaggio

Jacopo Calatroni – Akira Fudo

Dario Sansalone – Ryo Asuka

Alessandro Capra – Moyuru Kouda

Annalisa Longo – Tarou Makimura

Beatrice Caggiula – Mi-Ko

Cinzia Massironi – Psycho Jenny

Gianluca Iacono – Nagasaki

Giuliana Atepi – Akiko Makimura

Ludovica De Caro – Miki Makimura

Marco Balzarotti – Kaim

Marco Benedetti – Gabi

Marina Thovez – Sirene

Matteo De Mojana – Wam

Pino Pirovano – Noel Makimura

Alessandro Lussiana – Kudo

Alessandro Zurla – Fikira

Andrea Rotolo – Takahama

Francesco Orlando – Reijirou Fudou

Lorella De Luca – Kaori Fudou

Massimo Di Benedetto – Zen

