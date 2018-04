A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Devils’ Line – (デビルズライン)

Titolo internazionale: Devils’ Line

Genere: serie tv – seinen, azione, horror, sentimentale, soprannaturale, vampiri

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di trasmissione in Giappone: Aprile 2018 – in corso

Numero episodi: 3 – in corso

Tratto: dal manga “Devils Line” di Ryo Hanada

Director: Hideaki Nakano

Series Composition: Ayumu Hisao, Kenji Konuta

Script: Ayumu Hisao, Kenji Konuta

Character design: Chisato Kawaguchi

Music: Kana Shibue

Studios: Platinum Vision

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Devil’s Line

Distributore: Dynit

Traduzione: Valentina Vignola

Editing: Marco Cifarelli

Sigle:

opening

“Eclipse” by Shouta Aoi

ending

“Sotto Toketeyuku Yō ni” by Mamoru Miyano

TRAMA

In un presente alternativo, a Tokyo i vampiri girano indisturbati tra gli esseri umani. Sono in tutto per tutto uguali alle persone normali, e sono impegnati a nascondersi il più possibile. Ma hanno un problema, anche se non hanno bisogno di bere sangue umano, quando vedono questo liquido possono perdere la testa, e con il tempo trasformarsi in demoni assassini.

Tsukasa è una studentessa universitaria che, una sera, scopre che una persona a cui vuole bene e in realtà un vampiro. Quest’ultimo la assale, e lei viene salvata da un mezzo vampiro di nome Anzai. Questo ragazzo, pallido e con le occhiaie, e in realtà il forte membro di un’organizzazione il cui compito è proprio dare la caccia ai vampiri.

Da quella sera tra i due nasce un rapporto stretto, ma anche molto morboso: Anzai aveva giurato di non bere sangue, ma è molto attratto da quello di Tsukasa…. ma più un vampiro inizia a bere sangue umano, più rischia di andare fuori di testa…

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Yoshitsugu Matsuoka – Yūki Anzai

Yui Ishikawa – Tsukasa Taira

Akira Ishida – Megumi Ishimaru

Hiroshi Kamiya – Takeshi Makimura

Kazuyuki Okitsu – Yōsuke Asami

Miyuki Sawashiro – Juliana Lloyd

Nao Tōyama – Nanako Tenjō

Ryohei Kimura – Hans Lee

Ryota Ohsaka – Naoya Ushio

Shouta Aoi – Kenichi Yoshii

Takahiro Sakurai – Kirio Kikuhara

Yoshimasa Hosoya – Takashi Sawazaki

Daisuke Hirakawa – Ryūnosuke Katagiri

Hiro Shimono – Shōta Akimura

Mamoru Miyano – Tamaki Anzai

Mayumi Asano – Midori Anzai

Satoshi Hino – Ryūsei Yanagi

