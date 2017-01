A cura di Ran

SCHEDA

Titolo originale: El Cazador de la Bruja – (エル・カザド)

Traduzione letterale: Il Cacciatore della Strega

Titolo internazionale: El Cazador – The Hunter of the Witch

Genere: serie tv – avventura, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Settembre 2007

Tratto: storia originale

Director: Koichi Mashimo

Series Composition: Kenichi Kanemaki

Script: Kenichi Kanemaki

Character design: Yoko Kikuchi

Music: Yuki Kajiura

Studios: Bee Train

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo The Supremes.

Sigle:

Opening

“Hikari no Yukue” di savage genius

Ending

“romanesque” di FictionJunction YUUKA

TRAMA

In un paesino messicano vive una bionda ragazzina di nome Ellis, assieme ad un’anziana considerata la strega del paese. In realtà la “strega” è proprio la ragazzina, vittima un esperimento genetico, che le ha donato la capacità di manipolare le molecole degli elementi.

Ellis si nasconde perchè ricercata per omicidio, infatti è accusata di aver ucciso Heinrich Schneider, proprio colui che ha condotto gli esprimenti usandola come cavia; anche se lei ricorda ben poco di cosa è successo.

Un giorno arriva nel paesino una cacciatrice di taglie, Nadie. Ma invece di catturarla, la pistolera decide di proteggere Ellis, aiutandola anche a sfuggire ad altri malintenzionati.

Le due iniziano così un lungo viaggio verso sud, in cerca della “Wiñay Marka”, “il luogo eterno”, inseguite da cacciatori di taglie e una misteriosa organizzazione…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ai Shimizu – Ellis

Shizuka Itou – Nadie

Aya Hisakawa – Jody “Blue-eyes” Hayward

Fumihiko Tachiki – Ricardo

Kenta Miyake – Douglas Rosenberg

Mamoru Miyano – L.A.

Marina Inoue – Lirio

Shinichiro Miki – Heinrich “Heinz” Schneider

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Koichi Mashimo presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!