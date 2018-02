A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shinpi no Sekai El Hazard – (神秘の世界エルハザード)

Titolo internazionale: El Hazard – The Magnificent World

Genere: oav – avventura, commedia, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 oav (concluso)

Durata episodio: gli episodi 1 e 7 durano sui 50 minuti, gli altri 35 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1995

Tratto: storia originale

Nel 2014 è uscito, in Giappone, la raccolta in Bluray (rimasterizzata) di tutti gli Oav della saga di El Hazard.

Director: Hiroki Hayashi

Episode Director: Akihiko Nishiyama (ep 1) Eiji Suganuma (OP) Haruo Nakayama (ep 6) Kazuhiro Ozawa (ep 3) Shigeru Kimiya (eps 2, 5) Yuji Moriyama (ED)

Original Concept: Hiroki Hayashi , Ryoe Tsukimura

Script:

Character design: Kazuto Nakazawa

Music: Seikou Nagaoka

Studios: AIC

Titolo in Italia: El Hazard – The Magnificent World

Anno di pubblicazione in Italia: 1998

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: Dynit (quando si chiamava Dynamic). La serie è uscita solo in VHS.

Sigle:

Ending

“Boys be Free!” by Etsuko Kozakura

Anime relativi:

– “El Hazard 2: Ritorno A El-Hazard” oav, sequel

– “El Hazard: The Wanderers” serie tv storia alternativa

– “El Hazard: The Alternative World” serie tv storia alternativa

TRAMA

Dal magico regno di El-Hazard un bel giorno piomba sulla Terra una ragazza dai capelli celesti, di nome Ifurita. Millenni dopo, in un istituto superiore giapponese; gli studenti Makoto Mizuhara, Katsuhiko Jinnai e Nanami Jinnai, e l’insegnante Masamichi Fujisawa; trovano nei sotterranei della scuola la tomba di Ifurita, e vengono poi misteriosamente trasportati proprio nel mondo di El-Hazard!

Si ritrovano divisi in un territorio sconosciuto, con una guerra in corso tra esseri insetto, i Bugrom, e gli umani del luogo. Scoprono anche di aver acquisito dei poteri magici: Katsuhiko può comunicare con i Bugrom, mentre la sorella Nanami può distinguere le illusioni magiche Il professor Fujisawa ha acquisito un grande forza fisica e un’incredibile agilità, ma soltanto quando è sobrio (il che accade raramente!). Il potere di Makoto, protagonista della storia, è quello di controllare le strane macchine (metà tecnologiche e metà magiche) che sono su El-Hazard.

I ragazzi si schiereranno così su fronti diversi; intanto cercheranno di capire che cosa è successo, chi ha davvero ragione, e come tornare a casa.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Makoto Mizuhara – Tetsuya Iwanaga – Alessandro Tiberi

Katsuhiko Jinnai – Ryotaro Okiayu – Nanni Baldini

Nanami Jinnai – Ryo Natsuki – Monica Bertolotti

Masamichi Fujisawa – Kouji Ishii – Andrea Ward

Shela Shela – Tomo Sakurai – Barbara De Bortoli

Afur Mann – Miho Yoshida – Laura Lenghi

Miz Mishtal – Saeko Shimazu – Claudia Catani

Arielle – Etsuko Kozakura – Federica De Bortoli

Ifurita – Yuri Amano – Francesca Guadagno

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hiroki Hayashi presenti sul sito:

Battle Programmer Shirase serie tv, anime

