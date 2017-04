A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fairy Tail

Titolo internazionale: Fairy Tail

Genere: serie tv – shounen – azione, avventura, fantasy, combattimenti

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 175 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2009 – 2013

Tratto: dal manga “Fairy Tail” di Hiro Mashima

Regista: Shinji Ishihira

Sceneggiatura: Masashi Sogo

Character design: Aoi Yamamoto

Musiche: Yasuharu Takanashi

Studi di animazione: A-1 Pictures, Satelight

Titolo in Italia: Fairy Tail

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione in tv: Rai4

Episodi: 149 (interrotto)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non uscito in dvd da noi

Sigle:

sigle iniziali originali

“Snow Fairy” di FUNKIST (eps 1-11)

“S.O.W. Sense of Wonder” di Idoling!!! (eps 12-24)

“Ft.” di FUNKIST (eps 25-35)

“R.P.G. ~Rockin’ Playing Game” di SuG (eps 36-48)

“Egao no Mahō” di MAGIC PARTY (eps 49-60)

“Fiesta” di +Plus (eps 61-72)

“Evidence” di Daisy x Daisy (eps 73-85)

“The Rock City Boy” di JAMIL (eps 86-98)

“Towa no Kizuna” di Daisy x Daisy (eps 99-111)

“I Wish” by Milky Bunny

“Hajimari no Sora” di +Plus (eps 125-137)

“Tenohira“di HERO (eps 138-150)

“Breakthrough” by GOING UNDER GROUND (eps 151-166)

“Fairy Tail ~Yakusoku no Hi” di Chihiro Yonekura (eps 167-175)

sigle finali originali

“Kanpeki gu~no ne” di Watarirouka Hashiri Tai (eps 1-11)

“Tsuioku Merry-Go-Round” di onelifecrew (eps 12-24)

“Gomen ne, Watashi” di Shiho Nanba (eps 25-35)

“Kimi ga Iru Kara” di Mikuni Shimokawa (eps 36-50)

“HOLY SHINE” di Daisy X Daisy (esp 51-72)

“Be as One” di W-inds (eps 61-72)

“Hitori Samishiku” di ShaNa (eps 73-85)

“Don’t think.Feel!!!” di Idoling!!! (eps 86-98)

“Kono Te Nobashite” di Hi-Fi Camp (eps 99-)

“Boys Be Ambitious!!” di Hi-Fi Camp

“Glitter” di Another Infinity feat. Mayumi Morinaga (eps 125-137)

“Yell ~Kagayaku Tame no Mono” di Sata Andagi (eps 138-)

“Kimi ga Kureta Mono” di Shizuka Kudo

“We’re the Stars” di Aimi (eps 167-175)

sigla iniziale italiana

“Non dirmi addio” di Raggi Fotonici

sigla finale italiana

“Quotidianamente stregata da te” di Raggi Fotonici

Anime relativi:

– “Fairy Tail 2” – serie tv, sequel

– “Fairy Tail Zero” – serie tv, prequel

– “Fairy Tail oav” – OAV

– “Fairy Tail: Hōō no Miko” – film d’animazione

TRAMA

Nel Regno del Fiore la magia fa parte della vita quotidiana di ogni abitante, ma solo in pochi sanno effettivamente usarla come vogliono, e vengono chiamati “maghi”. I più forti fanno parte di un Concilio della Magia che è in stretti legami con il governo, mentre gli altri sono divisi in gilde. Ovviamente, non tutte le corporazioni sono uguali, ce ne sono di più deboli e di più forti e conosciute. Entrare in una gilda è importante per ogni mago, in quanto ogni sede c’è una bacheca con vari lavori, e portandoli a termine è possibile avere più soldi e fare anche esperienza con la magia (un po’ come nei classici videogiochi Giochi di Ruolo). Inoltre le gilde sono come delle grandi famiglie, dove i membri spesso abitano come se fosse la loro casa.

Tra queste corporazioni, una di quelle più note è “Fairy Tail”, che è formata da maghi forti ma anche attaccabrighe, che spesso hanno avuto problemi con il Concilio per i loro modi rudi e i danni che fanno quando portano a termine qualche lavoro. Ma sono anche gentili e non se la “tirano” come molti altri maghi, perciò la gente in generale li ama.

Lucy e Natsu sono due giovani maghi di “Fairy Tail”. Lei è una maga evocatrice, detta degli Spiriti Stellari, che grazie a delle chiavi speciali può evocare degli spiriti, perchè combattano al suo servizio. Natsu invece è un mago del fuoco, è stato cresciuto da un drago, che gli ha anche insegnato l’ancestrale magia del Dragon Slayer, che permette di acquisire le medesime abilità di un drago vero e proprio. Natsu è anche seguito da un gatto parlante di nome Happy.

L’anime racconta delle avventure di questi due maghi, senza dimenticare gli altri membri di Fairy Tail. Ma non mancheranno, naturalmente, anche molti nemici.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

– Doppiatori giapponesi –

Natsu Dragneel – Tetsuya Kakihara

Lucy Heartfilia – Aya Hirano

Gray Fullbuster – Yūichi Nakamura

Happy – Rie Kugimiya

Elsa Scarlet – Sayaka Ohara

– Doppiatori italiani –

Doppiaggio italiano: La Bibi.it

Direttore del doppiaggio: Paola Majano – Guido Micheli

NATSU – Manuel Meli

LUCY – Chiara Oliviero

GRAY – Daniele Raffaeli

ELSA – Eleonora Reti

HAPPY – Monica Bertolotti

