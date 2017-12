A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Fight Ippatsu! Juuden-chan!! – (ファイト一発!充電ちゃん!!)

Titolo internazionale: Juden Chan Recharged

Genere: serie tv – shounen, ecchi, commedia, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 + 6 special (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Jun 25, 2009 to Sep 9, 2009

Tratto: dal manga ” Fight Ippatsu! Juuden-chan!!” di Bow Ditama

Director: Shinichiro Kimura

Series Composition: Yasunori Yamada

Character design: Atsuko Watanabe

Music: Akifumi Tada

Studios: Studio Hibari

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo Best Fansub Ever.

Sigle:

Opening

“BouNce BaCk” by Kaori Fukuhara

“CHARGE!” by Kaori Fukuhara & Ayahi Takagaki

Ending

“Onegai Sweetheart” by Kaori Fukuhara

“TeCh=NoloGy” by Ayahi Takagaki

TRAMA

Plug Cryostat è una ragazza che viene da un universo parallelo e, insieme alle sue colleghe, ha il compito di caricare l’anima degli umani depressi con una grossa spina.

Poiché non appartiene a questo mondo, gli uomini non riescono a vederla, e lei può svolgere il suo lavoro in pace. Ma un giorno qualcosa va storto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kaori Fukuhara – Plug Cryostat

Ayahi Takagaki – Arrester Blanket

Hiroki Takahashi – Sento Oumi

Sayuri Yahagi – Iono Tomonaga

Ui Miyazaki – Hakone Oumi

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shinichiro Kimura presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!