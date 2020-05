anime – FULL METAL ALCHEMIST THE MOVIE: LA SACRA STELLA DI MILOS – di Kazuya Murata

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fullmetal Alchemist: Milos no Sei-Naru Hoshi – 8鋼の錬金術師 嘆きの丘(ミロス)の聖なる星)

Titolo internazionale: Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos

Genere: film d’animazione – avventura, azione, drammatico, fantasy, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 110 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2011

Tratto: dal manga “Full Metal Alchemist” di Hiromu Arakawa

Director: Kazuya Murata

Script: Yūichi Shinpo

Character design: Kenichi Konishi

Music: Taro Iwashiro

Studios: Bones

Titolo in Italia: Full metal Alchemist The Movie: La Sacra Stella Di Milos

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2012

Trasmissione: no

Censura: no

Edizione italiana: edito dalla Dynit in un Box Combo, che ha al suo interno sia il Dvd che il Bluray del film

Sigle:

Opening

“Chasing hearts” by miwa

Ending

“GOOD LUCK MY WAY” by L’Arc-en-Ciel

Trailer italiano



TRAMA

Il film è ambientato al’interno della serie tv “Full Metal Alchemist: Brotherhood“, esattamente tra l’episodio 20 e 21, ed è uno spinoff (anche se con un character design leggermente diverso).

L’alchimista Melvin Voyager sta scontando una pena in carcere, ma evade proprio poco prima della fine della condanna, dopo aver letto su un giornale dell’arresto a Table City di una ragazza di nome Julia. La cosa insospettisce il colonnello Mustang, che invia Edward e Alphonse sulle sue tracce.

Così i due fratelli viaggiano, non con poche difficoltà, fino a quella cittadina al confine tra Ametris e Creta; dove una volta viveva un popolo chiamato Milos, che nascondeva un manufatto segreto…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Romi Paku: Edward “Ed” Elric

Rie Kugimiya: Alphonse “Al” Elric

Maaya Sakamoto: Julia Crichton

Toshiyuki Morikawa: Atlas

Hidenobu Kiuchi: Ashley Crichton

Shinichiro Miki: Col. Roy Mustang

Fumiko Orikasa: Ten. Riza Hawkeye

Megumi Takamoto: Winry Rockbell

Kenji Utsumi: Magg. Alex Louis Armstrong

Sakiko Tamagawa: Miranda

Yusaku Okura: Batanen

Kiyotaka Furushima: Pedro

Shinji Kawada: Tony

Yukimasa Kishino: Gonzales

Hideyuki Umezu: Magg. Peter Soyuz

Hisao Egawa: Sizzler

Atsuko Tanaka: Sig.ra Crichton

Nao Toyama: Karina

Biichi Sato: Heymans Breda

Koji Ishi: Graz

Ryohei Kimura: Ashley da ragazzo

Doppiatori italiani

Renato Novara: Edward “Ed” Elric

Benedetta Ponticelli: Alphonse “Al” Elric

Gea Riva: Julia Crichton

Alessandro Maria D’Errico: Atlas

Massimiliano Lotti: Ashley Crichton

Gianluca Iacono: Col. Roy Mustang

Tania De Domenico: Ten. Riza Hawkeye

Elisabetta Spinelli: Winry Rockbell

Mario Zucca: Magg. Alex Louis Armstrong

Cinzia Massironi: Miranda

Oliviero Corbetta: Batanen

Marco Benedetti: Pedro, Heymans Breda

Dario Sansalone: Tony

Giovanni Battezzato: Gonzales

Riccardo Peroni: Magg. Peter Soyuz

Matteo Brusamonti: Sizzler, Graz

Silvana Fantini: Sig.ra Crichton, Ashley da bambino

Francesca Tretto: Karina

OPERE RELATIVE

Manga

– Full Metal Alchemist – opera capostipite

Anime

1° saga animata

– Full Metal Alchemist – serie tv

– Full Metal Alchemist: Il conquistatore di Shamballa – film d’animazione (finale della serie tv)

– Full Metal Alchemist: Extra – oav

2° – saga animata (che rinizia da capo)

– Full Metal Alchemist: Brotherhood – serie tv

Videogames

– Fullmetal Alchemist and the Broken Angel

