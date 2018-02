A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Garasaki – (ガサラキ)

Titolo internazionale: Garasaki

Genere: serie tv – drammatico, fantascienza, mecha, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 1998 a Marzo 1999

Tratto: storia originale

Director: Ryousuke Takahashi

Original creator: Hajime Yatate, Ryousuke Takahashi

Series Composition: Toru Nozaki

Character design: Shukou Murase

Music: Kuniaki Haishima

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Initial D Italian Fansub.

Sigle:

Opening

“Message #9” by Tomoko Tane

“REMIX OF MESSAGE #9:type M” by Tomoko Tane (eps 15-16)

Ending

“Love Song” by Tomoko Tane

Trailer



TRAMA

Anticamente il Clan Kugutsu controllava l’intero Giappone grazie ad alcuni suoi componenti, denominati Kai, che erano dotati di enormi poteri che li permetteva di manovrare i Kugai, esseri somiglianti a gigantesche armature; ed evocare Gasaraki, una misteriosa entità che seminava distruzione e terrore. Eppure, un giorno tutto ciò andò misteriosamente perduto; ma il Clan sopravvisse, cambiò nome in Goowa e, pur conservando potere economico, divenne ben diverso da quello che era un tempo.

Siamo negli anni ’90 e Daizaburo, attuale capo del Clan ed Amministratore delle Industrie Goowa, è ossessionato dal recupero delle antiche tradizioni e poteri, e così dà il via al progetto Mile 1. Questo altri non è che lo sviluppo di una corazza da battaglia antropomorfa, denominata TA (Tactical Armor), basato sull’utilizzo di tessuti estratti dal braccio di un Kugai, conservato per anni dai membri della sua famiglia.

Ma un’altra gigantesca, quanto misteriosa, società sta sviluppando un progetto analogo: la Symbol, che sta creando un’arma bipede mediante il Progetto Fake, così denominato per l’uso di tessuti estratti da colossali mummie trovate in un sito archeologico in Cina e definite dei “falsi”.

I risultati dei rispettivi progetti sono: per la Goowa la “Tactical Armor Modello 17”, denominata “Raiden”; e per la Symbol il “Metal Fake Ishtar”.

Entrambi i robot possono essere guidati da esseri umani se non per brevi periodi, oltre i quali bisogna ricorrere a droghe particolari, che tuttavia mettono a repentaglio la vita e la sanità mentale dei loro stessi piloti.

Solo due persone sembrano immuni a questi effetti: Yushiro Gowa, quarto figlio di Daizaburoo; e Miharu, una ragazza giapponese dalle incerte origini, al servizio della Symbol.

La guerra medio-orientale appena scoppiata fra gli USA e lo stato del Belgistan [ispirata alla Guerra del Golfo], dà la possibilità alle due società di usare per la prima volta i prototipi dei loro robot, alleandosi su due diversi fronti.

Così Yuushiro e Miharu si incontrano in guerra, e sentono fin da subito che c’è una grande affinità e legame tra loro, anche se sono nemici… Ma c’è spazio per l’amore, nell’inferno dei campi di battaglia?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Nobuyuki Hiyama – Yushiro Gowa

Mami Kingetsu – Miharu

Hirohiko Kakegawa – Yorimitsu Minamoto

Hiroshi Naka – Shibasaki Major

Issei Miyazaki – Einyo

Isshin Chiba – Kiyoharu Gowa

Junichi Sugawara – Nozomi Takayama

Kazuhiro Nakata – Takuma Tokudaiji

Kenichi Ogata – Kinryuu Arimoto

RECENSIONI

