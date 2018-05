A cura di Han

Titolo originale: GATE: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri – (GATE 自衛隊 彼の地にて, 斯く戦えり)

Traduzione letterale: Gate: in quella terra, le forze di autodifesa combattono così

Titolo internazionale: GATE: Thus the JSDF Fought There!

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, militare

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2015

Tratto: serie di Light Novel Takumi Yanai, e illustrate da Daisuke Izuka

Director: Takahiko Kyougoku

Series Composition: Tatsuhiko Urahata

Character design: Jun Nakai

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: A-1 Pictures

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano, su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: GATE

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

opening

“GATE ~Sore wa Akatsuki no Yō ni” by Kishida Kyōdan & the Akeboshi Rockets

ending

“Prism Communicate” by Nao Tōyama, Hisako Kanemoto, & Risa Taneda

Trailer



Anime relativi:

– “Gate 2: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 2nd Season” serie tv, sequel

TRAMA

Youji Itami è un otaku che, per finanziare il suo hobby, si è iscritto alle forze di autodifesa giapponese (in altre parole, è un soldato dell’esercito).

Mentre si sta recando ad una fiera a Tokyo, si apre nel quartiere di Ginza un portale (“gate”), dal quale escono mostri e cavalieri bellicosi, che attaccando i passanti. Grazie al suo addestramento militare, Youji reagisce subito, portando in salvo molti civili. Intanto l’esercito arriva a difendere la zona, e scopre che il suo potenziale bellico supera di forza la magia degli invasori, e in poco tempo li respingono tutti.

Youji viene premiato con una promozione, e messo a capo di un manipoli di soldati (alcuni anche otaku come lui) con una missione speciale: entrare nel Gate e scoprire cosa c’è dall’altra parte.

Scoprono così un mondo fantasy, bello ma molto pericoloso, dove avranno però anche la fortuna di incontrare delle ragazze che saranno dalla loro parte.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junichi Suwabe – Youji Itami

Hisako Kanemoto – Tuka Luna Marceau

Haruka Tomatsu – Pina Co Lada

Hiroki Yasumoto – Akira Tomita

Ikumi Hayama – Hamilton Uno Law

Kaito Ishikawa – Takeo Kurata

Maaya Uchida – Shino Kuribayashi

Nao Tōyama – Lelei la Lelena

Risa Taneda – Rory Mercury

Satomi Akesaka – Mari Kurokawa

Yōko Hikasa – Yao Ha Ducy

Yumi Uchiyama – Bozes Co Palestea

