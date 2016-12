A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Genei wo Kakeru Taiyou – (幻影ヲ駆ケル太陽)

Titolo internazionale: Day Break Illusion – Il Sole Penetra le Illusioni – The Sun Penetrates the Illusions

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantasy, soprannaturale, majokko (maghette)

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Luglio a Settembre 2013

Tratto: storia originale

Regista: Keizou Kusakawa

Sceneggiatura:

Character design:

Musiche:

Studio di animazione: AIC

In Italia: inedito

Streaming: l’anime era disponibile, sub ita, in streaming su Popcprn tv, ma ora non è più disponibile

Reperibilità: Day Break Illusion – Il Sole Penetra le Illusioni

Sigle:

Opening

“träumerei” di LiSA

Ending

“-Mirage-” di Natsumi Okamoto

TRAMA

Sin dai tempi più antichi, il mondo è stato dominato da due tipi di tarocchi: i Diablos, tarocchi demoniaci che si nutrono di anime umane e portano dolore e sofferenza, e i tarocchi Elementali, che da sempre si oppongono ai Diablos e prendono il loro potere dalle forze della natura.

22 maghe, che traggono il loro potere dai tarocchi elementali, combattono per difendere l’umanità da dei demoni che si impossessano del corpo delle persone portandole a compiere atti terribili anche verso le persone amate. La storia segue in particolare le avventure, spesso drammatiche, di quattro delle ragazze: Akari, Luna, Seira e Ginka.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Taiyou Akari – Kadowaki Mai

Hoshikawa Seira – Kitamura Eri

Tsukuyomi Luna – Tokui Sora

Shirokane Ginka – Tatsumi Yuiko

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Keizo Kusakawa presenti sul sito:

Akuma no Riddle serie tv, anime

Campione! serie tv, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!