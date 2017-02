A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Gilgamesh – (ギルガメッシュ)

Titolo internazionale: Gilgamesh

Genere: serie tv – drammatico, horror, mistero, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Novembre 2003 a Marzo 2004

Rete tv giapponese: Kansai Telecasting Corporation

Tratto: ispirato al manga “” di Shotaro Ishinomori

Director: Masahiko Murata

Series Composition: Akio Satsukawa

Character design: Masayuki Sato

Music: Kaoru Wada

Studios: Group TAC, Japan Vistec

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Crazy 4U” di Kumi Koda

Ending

“Wasuremono no Mori” di Yuko Ando

TRAMA

Nel Medio Oriente una squadra di scienziati è al lavoro sul delle antiche rovine babilonesi, dove è stata fatta una scoperta archeologica importante, legata al dio Gilgamesh. Un attacco terroristico provoca l’esplosione dell’intero centro, che si riflette nel peggiore catastrofe che l’umanità ricordi. In seguito alla detonazione, infatti, misteriosamente il magnetismo terrestre muta, e il cielo viene coperto da uno specchio chiamato “Sheltering Sky”, inoltre tutti i computer del pianeta smettono di funzionare, scaraventando il mondo in un’era di guerre, carestie e decadenza.

In questo mondo tetro cercano di sopravvivere Tetsuya e Kiyoko, gemelli rimasti soli al mondo. I due sono legati alla disastro avvenuto anni prima, e per questo due fazioni li stanno cercando….

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dopppiatore – Personaggio

Chie Nakamura – Kiyoko Madoka

Daisuke Namikawa – Tatsuya Madoka

Akiko Kimura – Uno

Daisuke Namikawa – Terumichi Madoka

Kae Araki – Reiko Yuuki

Katsumi Chou – The Steward

Keiji Fujiwara – Hayato Kazamatsuri

Kentarou Itou – Isamu Fujisaki

Kouki Miyata – Tooru Tsukioka

Misa Watanabe – Professor Eriko Enuma

Mitsuki Saiga – Countess

Shigeru Shibuya – Novem

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Gilgamesh” presente sul sito:

Altre opere di Masahiko Murata presenti sul sito:

COMMENTI

