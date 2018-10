A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Gin no Saji – (銀の匙 )

Titolo internazionale: Silver Spoon

Genere: serie tv – shounen, commedia, scolastico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2013

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Silver Spoon” di Hiromu Arakawa.

Director: Tomohiko Ito

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Taku Kishimoto

Character design: Jun Nakai

Music: Shusei Murai

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: la serie era stata portata in italia, ufficialmente, sub ita su Popcorn Tv, ma ora non è più disponibile.

Sigle:

Opening Theme:

“Kiss you” by miwa

Ending Theme:

“Hello Especially” by Sukima Switch

Trailer



TRAMA

Per scappare da un ambiente famigliare pesante, Yugo Hachiken si iscrive all’istituto agrario O-Ezo, sperso in piena campagna ad Hokkaido, con annesso dormitorio. Il ragazzo arriva convinto che sarà facile frequentare una scuola rurale, ma si accorge presto che si sbaglia di grosso.

Non solo deve studiare molto, ma ha anche tante attività pratiche; senza contare che i suoi compagni di classe sono figli di agricoltori, espertissimi su cose che lui ancora ignora del tutto. Ma per la prima volta, si farà anche degli amici, e ritroverà molta fiducia in sé stesso.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ryohei Kimura – Yugo Hachiken

Marie Miyake – Aki Mikage

Ayahi Takagaki – Tamako Inada

Katsuyuki Konishi – Shingo Hachiken

Kengo Takanashi – Hajime Nishikawa

Masayuki Shouji – Keiji Tokiwa

Nobunaga Shimazaki – Shinnosuke Aikawa

Nobuyuki Kobushi – Tarō Beppu

Shiori Izawa – Mayumi Yoshino

Tooru Sakurai – Ichirō Komaba

OPERE RELATIVE

Manga

– Silver Spoon

Anime

– Gin no Saji 2 – serie tv – sequel

Live Action

– Gin no Saji Movie – film live

