anime – GINGITSUNE (Messenger Fox of the Gods) – di Shin Misawa

SCHEDA

Titolo originale: Gingitsune – (ぎんぎつね)

Titolo internazionale: Silver Fox – Gingitsune: Messenger Fox of the Gods

Genere: serie tv – seinen, scolastico, slice of life, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2013

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Gingitsune” di Sayori Ochiai

Director: Shin Misawa

Series Composition: Hiroshi Yamaguchi

Script: Hiroko Kanasugi (eps 2, 7-8) Hiroshi Yamaguchi (eps 1, 3, 6, 12) Hitomi Amamiya (eps 4-5, 9-11)

Character design: Mayuko Matsumoto, Naomi Ide

Music: Tatsuya Katō

Studios: Diomedea

In Italia: in visione sottotitolata in italiano su Crunchyroll

Titolo nello streaming in Italia: Gingitsune: Messenger Fox of the Gods

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening Theme

“tiny lamp” by fhána

Ending Theme

“Gekkō Story” by SCREEN mode

TRAMA

In seguito alla morte prematura della madre, Makoto diventa il quindicesimo successore del piccolo santuario Shinto di famiglia, consacrato al Dio delle volpi Inari. Da quel momento inizia a percepire la presenza di Gintaro, un emissario della divinità che solo lei è in grado di vedere, che assomiglia ad una grande volpe bianca.

Iniziano così le vicende di vita quotidiana di Makoto, divisa tra i suoi compiti di giovane studentessa e quelli di gestione nel santuario, del rapporto che la lega a Gintarou, e dell’aiuto che cercherà di dare agli amici e alle persone della propria comunità grazie al potere dello spirito volpe.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hisako Kanemoto – Makoto Saeki

Shinichiro Miki – Gintarō

Ami Koshimizu – Hiwako Funabashi

Ayumi Fujimura – Haru

Chinatsu Akasaki – Yumi Ikegami

Hirofumi Nojima – Shinichi Yoshizumi

Hiroyuki Yoshino – Nanami Kosugi

Kazuhiko Inoue – Kinjirō

Kensho Ono – Satoru Kamio

Tomokazu Seki – Shōhei Amamoto

Tomokazu Sugita – Seishirō Kirishima

Toshihiko Seki – Tatsuo Saeki

Yuuki Ono – Taisuke Kinugawa

OPERE RELATIVE

Manga

– Gingitsune

Anime

– Gingitsune Oav

