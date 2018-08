A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Glass no Kamen – (Garasu no kamen – ガラスの仮面 2005)

Traduzione letterale: La Maschera di Vetro

Il titolo si riferisce metaforicamente alla maschera che gli attori indossano quando esprimono delle emozioni che non sono realmente loro, e al fatto che tale maschera è fragile come il vetro: se gli attori si distraggono la maschera può rompersi, mostrando al pubblico i loro veri sentimenti (spiegazione tratta da Wikipedia)

Titolo internazionale: Glass no Kamen (2005) – Glass Mask tv 2005

Genere: serie tv – shoujo, drammatico, sentimentale, teatro

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 51 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile 2005 a Marzo 2006

Tratto: dal manga “La Maschera di Vetro” di Suzue Miuchi

Director: Mamoru Hamatsu

Series Composition: Toshimichi Saeki

Script: Akemi Igarashi (12 episodes) Miwa Kadota (14 episodes) Tate Yamada (19 episodes) Toshimichi Saeki (eps 1-51)

Character design: Satoshi Hirayama

Music: Tamiya Terashima

Studios: Tokyo Movie Shinsha

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme

1: “Promise” by Candy (eps 1-26)

2: “zero” by Ikuta Aiko (eps 27-51)

Ending Theme

1: “Yasashii Sayonara” by Aina (eps 1-13)

2: “Step One” by Sister Q (eps 14-26)

3: “Sunao ni Narenakute” by Splash Candy (eps 27-39)

4: “Hello Hello ~another star~” by CORE OF SOUL (eps 40-51)

TRAMA

Remake della serie tv arrivata in Italia con il titolo “La Maschera di Vetro”, con disegni più moderni e più fedele al manga.

Maya Kitajima è una ragazzina di 13 anni appassionata di teatro, ma che sembra destinata a trascorrere la sua vita aiutando la madre in un ristorante tipico giapponese, dato che la famiglia non ha né i soldi né la volontà di aiutarla nella realizzazione del suo sogno.

La sua vita cambia quando incontra Chigusa Tsukikage, un’attrice leggendaria, che nota le doti della ragazzina. Le offre un’opportunità, ma in cambia dovrà diventare sua allieva e sottostare a lezioni durissime.

Ayumi Himekawa è figlia tredicenne di una famosa attrice, ha soldi e opportunità; ma non solo ha cattivi rapporti con i genitori, ma vorrebbe essere riconosciuta per i suoi talenti e le sue capacità.

Le due si incontrano e diventano rivali, ma la strada che dovranno percorrere sarà davvero lunga e impervia. Maya ha però un grande appoggio: un misterioso ammiratore, che le manda spesso biglietti di incoraggiamento e mazzi di rose scarlatte.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sanae Kobayashi – Maya Kitajima

Akiko Yajima – Ayumi Himekawa

Ayumi Kinoshita – Rei Aoki

Fumiko Orikasa – Sayaka Minazuki

Iemasa Kayumi – Eisuke Hayamizu

Jun Fukuyama – Yuu Sakurakouji

Masako Katsuki – Utako Himekawa

Megumi Toyoguchi – Taiko Kasuga

Tomoko Munakata – Haru Kitajima

Toshiko Fujita – Chigusa Tsukikage

Toshiyuki Morikawa – Masumi Hayami

Youko Honna – Mina Sawatari

OPERE RELATIVE

Manga

– La Maschera di Vetro

Anime

– Il grande sogno di Maya – prima serie tv di 23 episodi (22 episodi + 1 riassuntivo), prodotta nel 1984 (trasmessa in tv da Mediaset e edita in dvd dalla Yamato Video)

– Glass no Kamen Desu ga – serie tv, parodia comica

– 3-Nen D-Gumi Glass no Kamen – serie tv, parodia comica

– Glass no Kamen Desu ga the Movie: Onna Spy no Koi! Murasaki no Bara wa Kiken na Kaori!? – film d’animazione, parodia comica

– 3-Nen D-Gumi Glass no Kamen: Tobidase! Watashitachi no Victory Road – film d’animazione, parodia comica

– Il grande sogno di Maya – La maschera di vetro – serie di Oav, editi in Italia dalla Yamato Video

Film/Telefilm Live Action

– Glass no Kamen – telefilm live action in due stagioni (11 e 12 episodi) dal 1997 pubblicata dalla TV Asahi che mostrano la serie fino al 12 volume; inoltre un episodio riepilogativo del 1999

