Titolo originale: Golden Kamui (a volte scritto come “Golden Kamuy”) – (ゴールデンカムイ)

Traduzione letterale: “golden” è una parola inglese che significa “d’oro/dorato”, la parola “Kamuy” in lingua ainu sta per “dio/divinità”, perciò la traduzione letterale del titolo è “Dio Dorato”

Titolo internazionale: Golden Kamui

Genere: serie tv – seinen, avventura, azione, mistero, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: in corso

Anno di uscita in Giappone: in uscita il 10 Aprile 2018

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: dal manga “Golden Kamui” di Satoru Noda

Director: Hitoshi Nanba

Series Composition: Noboru Takagi

Character design: Kenichi Ohnuki

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Geno

In Italia: inedito

Reperibilità: non ancora annunciata

Sigle:

Opening

“Winding Road” by MAN WITH A MISSION

Ending

“Hibana” by THE SIXTH LIE

Trailer



TRAMA

Inizio ‘900, isola di Hokkaido, al nord dell’arcipelago giapponese. Territorio caratterizzato da montagne, freddo, grandi boschi e una natura selvaggia. In questo posto sbarca Saichi Sugimoto, reduce della guerra russo-giapponese (1904-1905), in cerca di fortuna. Infatti i fiumi dell’isola sono pieni d’oro, e lui e altri cercatori si stanno dando da fare per filtrare la sabbia e trovare delle pagliuzze (un po’ come succedeva anche negli Usa durante la corsa all’oro).

Proprio mentre si trova sulla sponda di un torrente, un uomo gli racconta un’incredibile storia. Si dice che un criminale abbia massacrato un gruppo di Ainu (popolazione del luogo) per rubargli il loro oro (dal valore di svariati milioni di yen!), che poi ha nascosto chissà dove. Una volta catturato e messo in prigione, il criminale aveva tatuato sul corpo dei sui compagni di prigionia la mappa del suo tesoro, divisa in più parti, in modo che solo unendo la pelle di tutti i detenuti si avrebbe avuto l’indicazione esatta. Questi uomini erano poi evasi di prigione, uccidendo le guardie, e si erano dati alla macchia.

Anche se è solo una leggenda, Sugimoto rimane impressionato, e decide di indagare per scoprire se è vero. Nelle sue ricerche, incrocia la sua strada con quella di una ragazza Ainu, Asirpa, giovane ma bravissima con l’arco e con le tecniche di caccia. Anche lei è in cerca dell’oro, ma per vendetta contro chi gli uccise il padre.

I due si alleano, e iniziano così una dura “caccia al tesoro” assieme.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Chikahiro Kobayashi – Saichi Sugimoto

Haruka Shiraishi – Asirpa

Houchu Ohtsuka – First Lieutenant Tsurumi

Jouji Nakata – Toshizō Hijikata

Kenji Nomura – Tatsuuma Ushiyama

Kenjiro Tsuda – Hyakunosuke Ogata

Kentarou Itou – Yoshitake Shiraishi

Takayuki Sugo – Shinpachi Nagakura

Yoshimasa Hosoya – Genjirō Tanigaki

