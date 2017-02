A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Hamelin no Violin Hiki – (ハーメルンのバイオリン弾き)

Titolo internazionale: The Violinist of Hamelin

Genere: serie tv – shounen, azione, avventura, commedia/drammatico (ha entrambe le caratteristiche), fantasy, sentimentale, musicale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1996

Tratto: dal manga “Il violinista di Hamelin” di Michiaki Watanabe. Ci sono molte differenze tra fumetto e cartone.

Director: Junji Nishimura

Series Composition: Yasuhiro Imagawa

Script: Yasuhiro Imagawa

Character design: Atsuko Nakajima

Music: Kōhei Tanaka

Studios: Studio DEEN

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Anime Phobia.

Sigle:

Opening Theme:

1″Magical Labyrinth” di SKIRT

2: “Incomplete Concerto” di Ken Nishikiori

Ending Theme:

1: “Kizu Darake no Tsubasa” di Ikebukuro

2: “Turning my Back to the Sun and Moon” di Yuko Yamaguchi

Anime relativi:

– Film: “Hamelin no Violin Hiki” film d’animazione

TRAMA

Sin dai tempi più remoti, la guerra tra uomini e demoni si è ripetuta senza tregue. I Demoni, rinchiusi nella Capitale del Nord, minacciano nuovamente il mondo degli Uomini. Ormai il Re dei Demoni è prossimo al risveglio, e la barriera della Regina Horn non potrà contrastarlo a lungo.

Per proteggere il mondo, la giovane Flauto si avvia verso la capitale del Nord, assieme a Hamel, un musicista a cui appartiene un violino dagli straordinari poteri. Ma non tutto è come sembra…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuji Ueda- Hamel

Kouji Tsujitani – Raiel

Mayumi Iizuka – Flute

Kiyoyuki Yanada – Dragon King Drum

Megumi Ogata – Sizer

Mitsuaki Madono – Clary Ned

Shigeru Chiba – Oboe

Sumi Shimamoto – Queen Horn

Takashi Matsuyama – Beast King Guitar

Tomoko Kojima – Trombone

Unshou Ishizuka – Hell King Bass

Yuji Ueda – Demon King Chestra

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Il violinista di Hamelin” presente sul sito:

Il violinista di Hamelin manga

Altre opere di Junji Nishimura presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!