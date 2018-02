A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Himouto! Umaru-chan – (干物妹!うまるちゃん)

Titolo internazionale: Himouto! Umaru-chan – My Two-Faced Little Sister

Genere: seinen – comico, commedia, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2015

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dal manga “Himouto! Umaru-chan” di Sankaku Head

Director: Masahiko Ohta

Series Composition: Takashi Aoshima

Script: Hideaki Koyasu (eps 2, 6, 9) Kenji Sugihara (eps 3, 7, 10) Takamitsu Kouno (eps 4, 8, 11) Takashi Aoshima (eps 1, 5, 12)

Character design: Aya Takano

Music: Yasuhiro Misawa

Studios: Doga Kobo

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Himouto! Umaru-chan

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Kakushinteki Metamorphose!” by Aimi Tanaka

Ending

“Hidamari Days” by Aimi Tanaka, Akari Kageyama, Haruka Shiraishi, & Yurina Furukawa

Trailer



Anime relativi:

– “Himouto! Umaru-chan R” serie tv, sequel

TRAMA

La commedia segue le vicende di due fratelli: Taihei del tutto normale, ed Umaru, in apparenza la sorellina perfetta, che risplende per bellezza fisica e per i suoi risultati accademici e sportivi.

Tuttavia la “Himoto” (“bella sorellina”) nasconde un segreto… la liceale bella ed intelligente, in casa diventa pigra, e non fa altro che guardare anime, leggere manga, e giocare ai videogames! Solo suo fratello conosce la sua vera natura.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aimi Tanaka – Umaru Doma

Kenji Nojima – Taihei Doma

Akari Kageyama – Nana Ebina

Ami Koshimizu – Kanau

Haruka Shiraishi – Kirie Motoba

Hiroki Yasumoto – Takeshi “Bonba” Motoba

Tetsuya Kakihara – Alex Tachibana

Yurina Furukawa – Sylphynford Tachibana

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Masahiko Ohta presenti sul sito:

Sabagenu! serie tv, anime

RECENSIONI

