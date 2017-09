A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Hotarubi no Mori e – (蛍火の杜へ)

Traduzione letterale: Verso i boschi della luce delle lucciole

Titolo internazionale: The Light of a Firefly Forest

Genere: film d’animazione – shoujo, soprannaturale, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 45 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2011

Tratto: dal manga “Hotarubi no Mori e” di Yuki Midorikawa

Director: Takahiro Omori

Series Composition: Takahiro Omori

Script: Takahiro Omori

Character design: Akira Takata

Music: Makoto Yoshimori

Studios: Brain’s Base

In Italia: inedito

Reperibilità: disponile fansubbato in italiano amatorialmente dai XIII’ Fansub team.

Sigle:

Sigla di Chiusura

“Natsu o Miteita” by Shizuru Ōtaka

TRAMA

Dopo essersi persa nel bosco del Dio della Montagna, la giovane Hotaru viene salvata dal misterioso Gin, un ragazzo che indossa una maschera a forma di volpe: il ragazzo gli rivelerà che è uno Yokai (spirito) e che se si avventurasse nel profondo della montagna non potrebbe più trovare la via di casa!

I due fanno subito amicizia, tuttavia lo Yokai la avverte subito che non deve mai toccarlo per nessuna ragione, pena la scomparsa di Gin; infatti se uno Yokai toccasse un essere umano questo scomparirebbe cancellando ogni ricordo di sè dal mondo!

Crescendo Hotaru trascorre ogni estate dagli zii, non vedendo l’ora di passare del tempo con Gin. I due si incontrano nel bosco della montagna, divertendosi e parlando da buoni amici e non solo, finché un giorno Gin deciderà di invitare Hotaru nel Matsuri Estivo degli Yokai…

Questa è una storia di una profonda amicizia fra una umana ed uno speciale Yokai!

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Gin – Uchiyama, Kouki

Takegawa Hotaru – Sakura Ayane

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Takahiro Omori presenti sul sito:

