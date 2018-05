A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Houkago no Pleiades – (放課後のプレアデス)

Traduzione letterale: Le Pleiadi del doposcuola

Titolo internazionale: Wish Upon the Pleiades

Genere: serie tv – fantasy, fantascienza, majokko, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2015

Tratto: storia originale.

La serie nasce come progetto di quattro mini episodi di sei minuti l’uno, trasmessi dal primo Febbraio 2011 in esclusiva su Youtube. Dopo il successo degli oav, è nata questa serie tv.

Director: Shouji Saeki

Script: Haruka Kimura

Original Character Design: Daisuke Kikuchi

Mechanical design: Hisao Matsumura

Character design: Mai Otsuka

Music: Shiroh Hamaguchi

Studios: Gainax

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll

Titolo nello streaming in Italia: Wish Upon the Pleiades

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

opening

“Stella-rium” by Kano

ending

“Koko Kara, Kanata Kara” by fragment

Trailer



TRAMA

Subaru è una ragazzina che entra in un club scolastico (di cui fa parte anche la sua migliore amica Aoi) che tenta, usando la magia, di recuperare dei frammenti di un motore alieno. Tutto questo per permettere al “Presidente” del club, un essere proveniente dal sistema stellare delle Pleiadi, di tornare a casa sua.

Subaru deve quindi trasformarsi in una maghetta, e unirsi alle quattro ragazze alla ricerca dei misteriosi frammenti, che sono nascosti nel cielo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– L’anime è in collaborazione con la casa automobilistica Subaru

– “Subaru” è la parola giapponese per l’ammasso stellare delle Pleiadi, che sono anche raffigurate nel logo della compagnia, che ha infatti come simbolo appunto le sei stelle delle Pleiadi

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Natsumi Takamori – Subaru

Ayuru Ōhashi – Aoi

Houko Kuwashima – Minato

Kanako Tateno – Itsuki

Saki Fujita – Nanako

Yui Makino – Hikaru

RECENSIONI

